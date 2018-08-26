Biri kız çocuğu 7 Filistinli daha gözaltına alındı

İsrail polisi Kudüs'ün doğusundaki El-İsaviyye beldesindeki Filistinlilerin evlerine düzenlediği baskında biri kız çocuğu 7 Filistinliyi gözaltına aldı.

Gözaltına Alınan Kudüslülerin Aileleri Komitesi Başkanı Emced Ebu Asab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisinin, Kudüs'ün doğusundaki El-İsaviyye beldesindeki Filistinlilerin evlerine baskın düzenlediğini belirtti. Asab, baskında 5 Filistinlinin gözaltına alındığını ifade ederek, İsrail polisinin Mescid-i Aksa çıkışındaki kontrol noktasında da 16 yaşındaki Filistinli kız çocuğu Şifa Ebu Ğaliye'yi gözaltına aldığını ifade etti. Kudüs Medya Merkezi Müdürü Muhammed es-Sadık da İsrail polisinin, Doğu Kudüs'ün Şufat Mülteci Kampındaki Filistinlilerin evlerine baskın düzenleyerek bir kişiyi gözaltına aldığını söyledi. Öte yandan, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi tarafından yapılan açıklamada Mescid-i Aksa'nın El-Esbat (Aslanlı) Kapısına giden yolların "bakım çalışması bahanesiyle" 5 günlüğüne kapatıldığı kaydedildi. İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Filistin Esirler Cemiyeti verilerine göre İsrail hapishanelerinde yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor. AA

Okunma Sayısı: 210

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.