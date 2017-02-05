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Birleşik Krallık'ta "Camimi Ziyaret Et" etkinliği

05 Şubat 2017, Pazar 18:59
Birleşik Krallık genelinde 150’den fazla camide, diğer dinlerin inananları ağırlandı.

Ülkenin en büyük Müslüman sivil toplum kuruluşu Britanya Müslüman Konseyinin (MCB) bu yıl üçüncüsünü düzenlediği "Camimi Ziyaret Et" etkinliği kapsamında, Birleşik Krallık çapında belirlenen camiler, diğer dinlerin inananlarının ziyaretine açıldı.

Kuzey Londra’da yer alan Finsbury Park Camisini İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn de ziyaret etti. 

Etkinlik çerçevesinde, İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'taki camilerde, İslam'ın temel kavram ile inanç unsurlarını tanıtan panoların yer aldığı ve broşürlerin dağıtıldığı sergiler açılıyor.

Etkinlik kapsamında imamlar ve cemaat temsilcileri, ziyaretçilerin İslam'a ilişkin sorularını da yanıtlıyor. 

Etkinliğin amacı "Medyada yer alan olumsuz haberlerin ötesine geçerek bütün Britanya vatandaşlarına erişmek, İslam inancını ve Müslümanları anlatmak." olarak ifade ediliyor.

Reuters'a açtığı davayı kazanan cami

Finsbury Park camisi 7 Temmuz 2005'te Londra’da düzenlenen bombalı saldırıların failleri ile ilişkisi nedeniyle gündeme gelmiş, caminin imamı Ebu Hamza el-Masri, ırk temelinde nefret yayma ve adam öldürmeye teşvik suçlamalarından 7 yıl hüküm giymişti. 

Cami yaklaşık 10 yıl önce göreve gelen yönetimle birlikte yeniden inşa edildi. Ancak İngiliz basınında camiyle ilgili olumsuz haberlere devam etti.

Reuters’ın camiyi terörle ilişkili kurumlar listesine dahil etmesi nedeniyle caminin banka hesapları da bir süre dondurulmuştu.

Finsbury Park Camisinin Reuters’a karşı açtığı dava da geçen hafta sonuçlanmış ve şirket camiyle ilgili asılsız iddiaları nedeniyle tazminat ödemeye mahkum edilmişti.  Reuters’ın iddialarının ardından mevcut banka hesapları kapatılan camiye, diğer bankalar da hesap açmayı reddetmişti.

Birleşik Krallık'ta yaşayan yaklaşık 3 milyon Müslüman, nüfusun yüzde 5'ini oluşturuyor. Birleşik Krallık'ta 1500'ün üzerinde cami bulunduğu değerlendiriliyor

AA

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