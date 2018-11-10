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10 KASIM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Birleşmiş Milletler'den Yemen için acil çağrı

10 Kasım 2018, Cumartesi 16:00
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, yaptığı yazılı açıklamada, Hudeyde'de son günlerde tırmanışa geçen çatışmaların "vicdana sığmayan sivil kayıplara" neden olduğunu vurguladı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, Yemen'de süren iç savaşın taraflarına sivillerin acılarını sona erdirmek için acil adımlar atma çağrısında bulundu.

Savaşların bile yasalarla düzenlendiğine dikkati çeken Bachelet, Yemen'de çatışan tüm tarafları uluslararası insan hakları hukukuna saygı duymaya davet ederek, "Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husi güçleri ve destekçileriyle bunlara silah sağlayan çatışmaların diğer tarafı ülkeler, Yemen halkını rahatlatmak için açlığa ve sivillerin öldürülmesine son verme gücüne veya nüfuzuna sahipler." ifadelerini kullandı.

Bachelet, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin edindiği bilgilere göre, Hudeyde, Sada ve Sana vilayetlerine 31 Ekim'den 6 Kasım'a kadar en az 110 hava saldırısı düzenlendiğini söyledi.

Koalisyona bağlı uçakların Hudeyde'de alçak uçuşlar gerçekleştirdiği bilgisini paylaşan Bachelet, Husi güçlerinin de uçaksavar füzeleri ve havan toplarını ateşlediğini ve Hudeyde'de sokak çatışmalarının devam ettiğini belirtti.

"En az 23 sivil öldü"

Bachelet, 24 Ekim'den bu yana Hudeyde'de en az 23 sivilin öldüğünün teyit edildiğini ama sayının çok daha fazla olabileceğini kaydetti.

Hudeyde'de hazirandan bu yana yaklaşık 445 bin sivilin yerinden edildiği bilgisini paylaşan Bachelet, ülkenin dört bir yanında gıda güvensizliği yaşayan 14 milyon sivilin durumunu daha da kötüleştiren çatışmalara derhal son verilmesi çağrısında bulundu.

Bachelet, koalisyon, Husiler ve bunlara silah tedarik eden ülkelerin sivillerin acılarını sona erdirmek için acil adımlar atması gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonu, Yemen'e gelen insani yardım malzemeleri ve diğer malların girişindeki kısıtlamaları derhal kaldırmaya davet etti.

Silah satışları vurgusu

Cenevre Sözleşmesi'ne göre, silahlı çatışmalara dahil olmayanlar da dahil tüm devletlerin, savaşan tarafların uluslararası sözleşmelere saygı göstermesini sağlamak için yükümlülükleri olduğunu anımsatan Bachelet, "Silah transferlerinin şartlandırılması, sınırlandırılması veya reddedilmesi bir önlemdir." değerlendirmesinde bulundu.

BM'ye göre, Yemen iç savaşında 26 Mart 2015'ten 8 Kasım 2018'e kadar 6 bin 872 sivil yaşamını yitirdi, 10 bin 768 sivil de yaralandı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun hava saldırıları ise toplam 10 bin 852 sivilin ölümüne veya yaralanmasına yol açtı.

BM'den Yemen için yeni insani yardım planı

Yemen'de yaklaşık 4 sene önce patlak veren iç savaş nedeniyle ülkede son yüzyılın en büyük açlık ve insani krizlerinden biri yaşanıyor. 29 milyon nüfuslu ülkede 22,2 milyon sivil, insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

BM Dünya Gıda Programı (WFP) Sözcüsü Herve Verhoosel, dün yaptığı açıklamada, Yemen'de dünyanın en büyük açlık ve insani krizinin yaşandığını belirterek, "WFP Yemen'de kitlesel açlığı önlemek için ayda 14 milyon insana ulaşmayı hedefleyen plan hazırlıyor." ifadesini kullanmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı ülkede, meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Ülkenin birçok kenti ordu ile Husiler arasındaki çatışmalara sahne oluyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

AA

Etiketler: Yemen, BM
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