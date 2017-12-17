Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kudüs'ü gündemine alıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Türkiye'nin girişimleriyle Kudüs ile ilgili mevcut durumun tek taraflı olarak değiştirilmesine karşı çıkan karar tasarısını görüşecek.

AA

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