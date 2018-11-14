"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde gündem yeniden Gazze

14 Kasım 2018, Çarşamba 11:48
Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Mansur, "BM Güvenlik Konseyinin kapısını uluslararası barış ve güvenliği sağlama sorumluluğunu yerine getirene kadar çalmaya devam edeceğiz." dedi.

İsrail protestosundan yaptırım çağrısı

Gazze'de ateşkes sağlandı

BMGK, Gazze için toplanıyor

Gazze yine ateş altında: İsrail'den katliama devam!

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ardından Gazze'de şiddet ve gerginliğin artması üzerine Kuveyt ve Bolivya'nın talebi üzerine kapalı oturumda acil toplandı.

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi François Delattre, toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze'deki durumun endişe verici olduğunu ve 2014 yılından bu yana böyle bir şiddet olayının görülmediğini vurguladı.

"Filistinlilere yönelik orantısız şiddet durmalı"

Fransa'nın, Hamas'ın İsrail'deki sivilleri hedef alan roket saldırılarını kınadığını belirten Delattre, "Filistinlilere yönelik orantısız şiddet durmalı. İsrail'in güvenliği de söz konusu olsa orantısız güç kullanımı savunulamaz." ifadelerini kullandı.

Taraflara gerginliğin artmasından kaçınmaları çağrısında bulunan Delattre, "Siviller, ölümcül yeni bir şiddet döngüsünün ilk kurbanı olur ve bu olumsuz döngüye acilen son vermek gerek." diye konuştu.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon ise "birinde sivillere yönelik roket saldırısı düzenleyenler, diğerinde vatandaşlarını koruyanlar olmak üzere iki ayrı taraf olduğunu" iddia ederek, İsrail'in her iki tarafın da itidal göstermesi gerektiği çağrılarını kabul etmeyeceğini söyledi.

"Konseyde birlik yok"

Diplomatik kaynaklar ise konseyde Gazze'deki krizinin nasıl ele alınacağına dair bir birlik sağlanamadığına dikkati çekti.

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, isim vermeden ABD'yi eleştirdi ve "bir ülke yüzünden konseyin tıkandığın" ifade etti.

Mansur, "BM Güvenlik Konseyinin kapısını uluslararası barış ve güvenliği sağlama sorumluluğunu yerine getirene kadar çalmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Ufukta barış görünmüyor"

Kuveyt'in BM Daimi Temsilcisi Mansour el-Otaibi ise İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınayarak, Gazze'de giderek kötüleşen insani duruma dikkati çekti.

Otaibi, "ufukta barışının görünmediğini" sözlerine ekledi.

Bolivya'nın BM Daimi Temsilcisi Sacha Sergio Llorentty Soliz, yaklaşık iki yıldır ABD'nin "sözde" Ortadoğu barış planı için beklediklerini ve gerçek bir ara bulucuya ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

AA

Etiketler: filistin
Okunma Sayısı: 159
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yahudi yerleşimcilerin ırkçı saldırıları devam ediyor

    Prof. Dr. Timurkaynak'tan "merdiven'' tavsiyesi

    'Milli Savunma Bakanımız bugün ya da yarın açıklanacağını söyledi'

    Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde gündem yeniden Gazze

    MEB, 'öğrenci andı'na ilişkin temyizde kusuru bulunan 3 kişiyi görevden aldı

    California'da ölü sayısı 50'ye yükseldi

    62 ilaç, bedeli ödenecek ilaçlar listesine dahil edilidi

    İmar barışı başvurularında son durum?

    İsrail protestosundan yaptırım çağrısı

    Gazze yine ateş altında: İsrail'den katliama devam!

    Aileler de açlığa mahkûm ediliyor

    BEM-BİR-SEN’in kararı yargıdan döndü

    TTB: Bu Teklif Derhal Geri Çekilsin

    Halk Ekmek’ten israfa son

    50 dolardan düşük

    KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

    Bitki yetiştirme sanatı: Teraryum

    'Fuat Sezgin'in tek gayesi Müslümanların bilinçlenmesiydi'

    BMGK, Gazze için toplanıyor

    Trump'tan Macron'a 2. Dünya Savaşı göndermesi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Aileler de açlığa mahkûm ediliyor
    Süleyman KÖSMENE

    Zalimler için yaşasın Cehennem!
    Genel

    BEM-BİR-SEN’in kararı yargıdan döndü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    MEB, And ve resmî ideoloji
    Genel

    TTB: Bu Teklif Derhal Geri Çekilsin
    M. Latif SALİHOĞLU

    Şapka idamları
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Atilla YILMAZ

    “Dünyada en fazla hayran olduğum kimse; Nur Risaleleri’ni okuyarak Nurcu olandır”
    Cevher İLHAN

    “Terörle mücadele”
    Mustafa ORAL

    Hizmet ve istikamet şehitleri: Hafız Ali ve Hasan Feyzi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.