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10 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Birlikte yaşamayı savunalım

09 Ekim 2018, Salı 23:26
Uluslararası Adalet, Eşitlik ve Barış Konseyi (COJEP) tarafından çok kültürlülük, İslamofobi ve ayrımcılıkla mücadele konuları ele alınarak, dışlayıcı seslere karşı birlikte yaşamayı savunma çağrısı yapıldı.

Uluslararası Adalet, Eşitlik ve Barış Konseyi (COJEP) tarafından Avrupa Konseyi’nde düzenlenen konferansta çok kültürlülük, İslamofobi ve ayrımcılıkla mücadele konuları ele alınarak, dışlayıcı seslere karşı birlikte yaşamayı savunma çağrısı yapıldı. “Avrupa’da çok kültürlülük tehlike altında mı?” başlıklı konferans “COJEP” ve “Organization Racisme Islamophobia Watch(ORIW)” tarafından Avrupa Konseyi’nde düzenlendi. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Sonbahar Dönemi Genel Kurulu çalışmaları çerçevesinde düzenlenen konferansın açılış konuşmasını AKPM Türk Heyeti Üyesi ve AKP Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız yaptı.      

MÜSLÜMANLARIN YERİ NORMALLEŞMELİ

Leeds Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden Dr. Amina Easat-Daas, Avrupa toplumlarında Müslümanların yerinin normalleştirilmeye ihtiyacı olduğunu belirterek, çok kültürlülüğün şimdiye kadar Avrupa’da artı bir değer olarak görüldüğünü, fakat son zamanlarda hızla yükselen İslamofobi, yabancı düşmanlığı ve aşırı sağ hareketler ile büyük tehdit altında olduğunu belirtti. Easat-Daas, Batı toplumlarında çok kültürlülüğü savunmanın, İslamofobi ile mücadeleyi kolaylaştırıcı rolünün olduğunu kaydetti.

YARGIYA YANSITMA CESARETİ BULAMIYORLAR

Fransa’da yabancılar ve göçmenlerin hassasiyetlerine parti programında yaptığı vurgu ile tanınan Eşitlik ve Adalet Partisi (PEJ) Genel Başkanı Şakir Çolak ise Avrupa’da çok kültürlülüğün farklı algılandığını savundu. Çolak, Batılıların sömürgeleştirdikleri ülkelerin halklarını kendi kültür ve değerleri doğrultusunda yaşamaya zorladıklarını hatırlatarak, aynı sömürgeci güçlerin, daha sonra buralardan Avrupa’ya gelen göçmenleri kültür ve değerlerini unutup, Batılı bir biçimde yaşamaya mecbur ettiklerini belirtti. Çolak, Batı’da İslamofobik saldırıya uğrayan bir kişinin bunu yargıya yansıtmaya veya suç duyurusunda bulunmaya cesaret edemediğini söyledi. “İslam&Info” adlı internet haber sitesinin yönetmeni Elias d’Imzalene de Fransa’da yaşayan Müslümanların artık daha bilinçli ve daha gür bir sesle haklarını arayabildiklerini söyledi, bazı kesimlere uygulanan çifte standarda dikkati çekti.      

“Çok kültürlülük için çaba göster” kampanyası      

Konferansta ORIW tarafından hazırlanan “Fransızca Konuşulan Ülkelerde Irkçılık ve İslamofobi 2017-2018 Raporu” da ele alındı. Raporda, önceki yıllara göre yargıya yansıyan İslâm karşıtı saldırı sayısında azalma, sözlü veya fizikî şiddet gerektirmeyen saldırılarda ise büyük artış olduğu kaydedildi.

AA

Etiketler: cojep
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