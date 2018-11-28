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28 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

'Bisikletler diyarı'nda aile başına 3 bisiklet düşüyor

28 Kasım 2018, Çarşamba 16:06
Hollanda'da yaşam biçimi ve günlük hayatın parçası bisiklet, 7'den 70'e herkes tarafından kullanılıyor.

"Bisikletler diyarı" olarak bilinen, 17 milyon nüfuslu ülkede yaklaşık 23 milyon bisiklet bulunurken, aile başına ortalama 3 bisiklet düşüyor.

En çok iş ve çocukların okula taşınmasında kullanılan bisiklet, hava şartları ne olursa olsun eğlence için de tercih ediliyor. Bu kapsamda bisiklet, yüzde 22 iş, yüzde 18 okula gitmek, yüzde 14 alışveriş için kullanılıyor. Ayrıca yüzde 31 eğlence ve yüzde 16 diğer amaçlarla bisiklete biniliyor.

Kadınlar yılda 180 milyon erkekler ise 100 milyon kez kullanıyor

Bisikleti kadınlar erkeklere göre yüzde 80 daha fazla tercih ediyor. Kadınlar bisikleti yılda 180 milyon, erkekler ise 100 milyon kez kullanıyor.

Sağlığa yararlı olduğu ve özellikle büyük şehirlerde trafiğe takılmayı önlediği için tercih edilen bisiklet aynı zamanda ekonomikliğiyle de popüler bir taşıma aracı.

Her yıl 1 milyon yeni bisiklet satılıyor

Ülkede yolların düz olması ve bisiklet yollarının bulunması da avantaj sayılıyor.

Her yıl yaklaşık 1 milyon yeni bisikletin satıldığı ülkede, ikinci el bisikletlere de yoğun talep var. Nitekim küçük yaşlardan itibaren bisiklet kullanmasını öğrenen halkın büyük çoğunluğu ikinci el bisiklet kullanıyor. 

Yılda 15 milyar kilometre

Hollanda'da, 1970'te araba kullanımıyla trafik kazalarının artması sonucu protestolar ve güvenli bisiklet sürebilme isteğine yönelik gösterilerle bisiklet yolları yapılmaya başlandı. 

Dünyanın çevresinin genişliğine yaklaşan, 35 bin kilometrelik bisiklet yolunun bulunduğu ülkede, bisikletle kişi başı yılda ortalama 888 kilometre, ülke genelinde ise yılda yaklaşık 15 milyar kilometre katediliyor.

Ülkeye sonradan gelenlere bisiklet kursu imkanı

Avrupa'da Danimarka ile bisikletin en çok kullanıldığı Hollanda'da, ülkeye sonradan gelenler için bisiklet kurs imkanı da sunuluyor. 

Tren istasyonların çevresi bisikletler için park yeri olarak ayrılırken, istasyonların merkezi sayılan Utrecht kentinde 12 bin 500 bisiklet kapasiteli dünyanın en büyük bisiklet parkının inşası devam ediyor. Bir kısmı kullanılan parkın diğer kısmının Mayıs 2019'da tamamlanması bekleniyor. 

Kanalların, ağaçların ve duvarların kenarlarına da park edilen bisikletler en fazla başkent Amsterdam, Utrecht ve Groningen kentlerinde kullanılıyor.

Paylaşımlı bisiklet uygulamasının aktif olduğu ülkede yaygın bisiklet kiralama sistemi de özellikle turistler tarafından tercih ediliyor. 

AA

Etiketler: hollanda, bisiklet
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