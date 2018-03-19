‘Biz de kendi silahımızı geliştireceğiz’

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, “Eğer İran nükleer bomba geliştirirse biz de derhal kendi silahımızı geliştireceğiz.” ifadesini kullandı. Veliaht Prensi bin Selman, ABD’nin CBS Televizyon kanalında yayınlanan “60 Dakika” programında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. İki hafta önce Cidde’de gerçekleştirildiği belirtilen röportajda Bin Selman’ın Suudi Arabistan’ın nükleer silah geliştirmekle ilgili sözleri dikkati çekti. Bin Salman, İran’ın Suudi Arabistan’la askeri ve ekonomik olarak rekabet edemeyeceğini kaydetti.

“Suudi Arabistan İran’a karşı koymak için nükleer silahlara ihtiyacı var mı?” sorusunu bin Salman, “Suudi Arabistan herhangi bir nükleer bomba edinmek istemiyor. Şüphesiz ki eğer İran nükleer bomba geliştirirse biz de derhal kendi silahımızı geliştireceğiz.” şeklinde cevaplandırdı. AA

Okunma Sayısı: 215

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.