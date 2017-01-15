İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin-İsrail sorununa çözüm arayışlarının ele alındığı Paris Barış Konferansı'nı "saçmalık" olarak niteledi.

İsrail hükümetinin haftalık kabine toplantısında konuşan Netanyahu, "İsrail'e bazı şartları empoze etmek amacıyla Fransa ile Filistinliler arasında koordine edilen saçma konferans, bizim milli menfaatlerimizle uyuşmuyor." dedi.

Netanyahu, Paris Barış Konferansı'nın barışı getirmediğini öne sürerek, "Bu konferans barışı uzaklaştırıyor. Çünkü Filistinlilerin tavrını daha çok marjinalize ediyor. Böylece doğrudan şartsız barış görüşmelerine katılmamalarına neden oluyor." ifadelerini kullandı.

Konferansı eleştiren Netanyahu, "Paris Konferansı dünün dünyasının son çırpınışlarıdır, yarın çok farklı olacak ve yarın pek yakındır." şeklinde konuştu.

Öte yandan İsrail Muhalefeti Lideri İsaac Herzog ise, Netanyahu'nun Paris'te düzenlenen konferansa katılmamasını eleştirerek, "Paris Barış Konferansı’na katılması gerekiyordu, mücadeleden vazgeçmesi değil." dedi.

Knesset'teki Siyonist Blok lideri Herzog sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı değerlendirmede, "Netanyahu, devletin bu çatışmadaki net tavrını ortaya koymalıydı. Çatışmadan kaçmamalıydı." ifadelerini kullandı.

Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin ve İsrail ilişkilerinin yeni bir düzeye taşınması ve müzakerelerin yeniden canlandırılması amacıyla, bugün düzenlenen Ortadoğu Barış Konferansı'na 70 ülkeden heyet katılıyor. Filistin tarafı konferansı memnuniyetle karşılarken, İsrail tarafı ise konferansın kendilerine karşı olduğunu dile getirmişti.