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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Blair'in Müslüman baldızı hoca oldu

04 Kasım 2017, Cumartesi 10:45
İngiltere'nin eski Başbakanı Tony Blair'in baldızı olarak tanınan ve Müslüman olan İngiliz gazeteci Lauren Booth, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde (HKÜ) misafir akademisyen olarak ders vermeye başladı.

Daha önce de HKÜ'de "Medya ve İslamofobi" konferansının konuğu olan Lauren Booth, 2017-2018 güz döneminde HKÜ öğrencilerinin derslerine girecek.

Derse yoğun ilgi

Hasan Kalyoncu üniversitesi öğrencileriyle tanışma dersini gerçekleştiren Booth, dersin başında kariyerinden bahsederek kendini tanıttı. Dersin devamında İslamafobia'nın tanımını yapan Booth, konu ile ilgili öğrencilerin görüşlerini dinledi. HKÜ öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği derste ders içeriğinden de bahseden Lauren Booth, "İslamofobia, Avrupalılar gözünden İslam, Arap Dünyası ve Medya gözünden İslam" konuları çerçevesinde ders işleyeceğini belirtti.

Lauren Booth kimdir?

1967 yılında Londra'da dünyaya gelen ve Kuzey Londra'da büyüyen Lauren Booth, 1997'de gazeteci olarak işe başladı. 2006 yılında Filistin'e bir yardımda bulunarak ilk kez İslam dünyasıyla yakınlaştı. 2008'e kadar İslam ile ilgili çeşitli çalışmalar yaparak ülkesi İngiltere'de Filistin'in sorunlarını ve devamında İslam dünyasının sorunlarını dile getirdi. Yürüttüğü aktiviteler itibariyle Müslüman dünyaya daha da yakınlaşan Lauren Booth, 2010 yılında Müslüman oldu.

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