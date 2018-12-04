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5 ARALIK 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

BM, 94 milyon insan için yardım arıyor

04 Aralık 2018, Salı 23:30
BM, 2019’da dünya genelinde acil yardım ve korunmaya muhtaç 94 milyon insana ulaşabilmek için yaklaşık 21,9 milyar dolar yardıma ihtiyaç duyulduğu ve bunun 4 milyar dolarının Yemen halkı için gerekli olduğunu açıkladı.

BM İnsanî İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, BM Cenevre Ofisi’nde düzenlediği basın toplantısıyla BM 2019 Küresel İnsanî Yardım Planı’na ilişkin raporu açıkladı. Lowcock’un açıkladığı rapora göre, 2019’da dünya genelinde 132 milyon kişi insanî yardıma ihtiyaç duyacak. BM ve ortakları ise acil yardım ve korunmaya muhtaç 94 milyon kişinin gıda, barınak sağlık, eğitim, koruma ve diğer temel ihtiyaçlarının karşılanmasını hedefliyor.  Raporda, Suriye hariç BM’nin 2019’da 21,9 milyar dolar insanî yardım talep ettiği, bunun 4 milyar dolarının iç savaşın yaşandığı Yemen halkı için, 900 milyon dolarının da yüzbinlerce Arakanlı Müslüman’a ev sahipliği yapan Bangladeş için harcanacağı belirtildi.  Raporda, yardımın dünyadaki insanî krizin yaşandığı 21 noktada kullanılacağı ifade edildi. 

AA

Etiketler: bm, yemen
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