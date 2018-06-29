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29 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

BM, AB Liderler Zirvesi sonuç bildirgesini olumlu karşıladı

29 Haziran 2018, Cuma 16:02
BM'ye bağlı kuruluşlar, AB zirvesinin ana gündem maddesini oluşturan sığınmacılar hakkında alınan önlemleri olumlu karşıladı.

Birleşmiş Milletler (BM), Akdeniz'deki göçmen sorunun da yer aldığı AB Liderler Zirvesi sonuç bildirgesini olumlu karşıladı.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcülerinden Leonard Doyle, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında dün yapılan AB zirvesinde sığınmacılara ilişkin "dayanışma" ve "fikir birliğinden" büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Sığınmacılar için planlanan "bölgesel tahliye merkezleri"nin Avrupa'da yer alması gerektiğinin altını çizen Doyle, kurulacak tahliye merkezinin hangi ülkede yer alacağının AB'nin tasarrufunda olduğunu belirtti.

Doyle, Libya'daki güvenlik sorunları nedeniyle bu ülkeye tahliye merkezi kurulmasına karşı olduklarına işaret ederek Afrika Birliğinin de sığınmacı sorununa dahil edilmesinin "zaruri" olduğunu kaydetti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcülerinden Charlie Yaxley ise AB zirvesinden çıkan sonucun "hukuki analizini" beklediklerini ifade ederek her şeye rağmen AB'nin sığınmacı konusundaki iş birliğini olumlu karşıladıklarını dile getirdi.

UNICEF Avrupa Direktörü Afshan Khan da yaptığı yazılı açıklamada AB ve üye ülkelere sığınmacı çocukların Avrupa'ya ulaşmadan önce hayatlarının kurtarılması için "çok güçlü, birlikte ve zamanında hareket etme" çağrısında bulundu.

Khan, "iyi yönetilebilen ve öngörülebilir bölgesel tahliye merkezinin" çocukların hayatını kurtarabileceğini, sığınmacı prosedürlerinin hızlı bir şekilde uygulanmasını sağlayabileceğini, yasal yardım ve itiraz süreçleri de dahil gerekli işlemlere erişimi hızlandıracağını vurguladı.

Sığınmacılar için "bölgesel tahliye merkezleri"ne yeşil ışık

AB Liderler Zirvesi sonuç bildirgesinde zirvenin ana gündem maddesini oluşturan sığınmacılar hakkında alınan önlemler sayesinde AB'ye yasa dışı göçün yüzde 95 azaltıldığına ancak Doğu ve Batı Akdeniz rotalarındaki sığınmacı akınında artış olduğuna işaret edilmişti.

Sığınmacıların AB'ye girdiği İtalya gibi "cephe" ülkelerle dayanışma gösterilmeye devam edileceği aktarılan bildirgede denizde kurtarılan sığınmacıların üye ülke topraklarının dışında "bölgesel tahliye merkezleri"nde toplanması fikrinin üçüncü ülkelerle yakın iş birliğiyle araştırılması kararı alınmıştı.

Bildirgede AB topraklarında kurtarılan sığınmacılar için tüm üye ülkelerin sorumluluk alması gerektiği belirtilmişti.

AA

Etiketler: BM, Türkiye, AB, sığınmacı
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