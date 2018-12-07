BM, ABD'nin Hamas tasarısını reddetti

ABD'nin Hamas'ın kınanmasını isteyen ve iki devletli çözümden bahsetmeyen karar tasarısı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda reddedildi.

ABD'nin hazırladığı tasarı 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda görüşüldü. Tasarı oylanmadan önce oylama yöntemlerinin tartışıldığı BM Genel Kurulu'nda ABD, tasarının 3'te 2 çoğunluk yerine basit çoğunlukla kabul edilmesini talep etti ancak ABD'nin oylamaya sunulan bu talebi kabul görmedi.

ABD'nin BM Genel Kurulu'na getirdiği tasarıya 87 ülke destek verirken 57 ülke karşı çıktı, 33 ülke ise çekimser kaldı. ABD'nin Hamas'ın kınanmasını isteyen ve iki devletli çözümden bahsetmeyen karar tasarısı, BM Genel Kurulu'nda gerekli destek görmediği için kabul edilmedi.

Afganistan, oyunun hatalı yansıdığı gerekçesiyle çekimser olarak görünen oyunun ''hayır" olarak düzeltilmesini talep etti ve karara karşı çıkan ülke sayısı 58, çekimser kalanlar ise 32 olarak değiştirildi.

İsrail'in saldırılarından hiçbir şekilde bahsedilmeyen ABD'nin tek taraflı tasarısında ''Hamas ve Filistin İslami Cihad Hareketi de dahil diğer militan grupların provokatif tüm eylemlerine ve şiddet olaylarına son vermesi'' çağrısı yapılıyordu. Tasarıda ''Hamas'ın kaynakları sivil halkın ihtiyaçları yerine askeri altyapı için kullanması'' da kınanıyordu.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, oylama öncesi yaptığı konuşmada, İsrail'in şimdiye kadar en az 500 kez kınandığını belirterek ''terör örgütü'' olarak nitelendirdiği Hamas'ın eylemlerinin kınanması gerektiğini savundu ve tasarıya destek istedi.

BM'yi İsrail'e karşı ön yargılı ve düşmanca bir tavır sergilemekle suçlayan Haley, ''Filistin halkına da zarar veren terör örgütüne destek verecek kadar mı nefret ediyorsunuz İsrail'den?'' dedi.

BM Genel Kurulu kararları "tavsiye" niteliğinde olmasına ve yasal bağlayıcılığı bulunmamasına rağmen uluslararası arenada siyasi ağırlığı nedeniyle önemseniyor.

"Orta Doğu'da kapsamlı, adil ve kalıcı barış" tasarısı kabul edildi

Öte yandan önce ABD'nin tasarısına değişiklik önerisi olarak tartışılan ancak daha sonra ''Orta Doğu'da kapsamlı, adil ve kalıcı barış'' adı altında BM Genel Kurulu'na getirilen ikinci bir tasarı da oylandı ve kabul edildi.

156 ülkenin destek verdiği karara 6 ülke karşı çıktı, 12 ülke ise çekimser kaldı. Karara karşı çıkan ülkeler arasında ABD, İsrail, Avustralya, Marshall Adaları, Nauru ve Liberya yer aldı.

Kararda, daha önceki ilgili BM kararlarına atıfta bulunularak Ortadoğu'da kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışın gecikmeksizin sağlanması çağrısı yapıldı. İsrail'in 1967'de başlayan Doğu Kudüs de dahil Filistin'i işgaline son verilmesi istenen kararda, İsrail ve Filistin'in barış içinde yan yana yaşadığı, 1967 sınırlarına dayalı iki devletli çözüm desteklendi.