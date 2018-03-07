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7 MART 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

BM, ABD ve SDG'yi suçladı

07 Mart 2018, Çarşamba 10:25
BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu hazırladığı raporda, ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri ile terör örgütü PYD/PKK'nın paravanı SDG'nin işlediği insan hakları ihlalleri dikkati çekti.

Birleşmiş Milletler (BM) raporunda, Rakka'da geçen yıl 150'den fazla sivilin öldüğü hava saldırılarından ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerini sorumlu tutularak, koalisyonun DEAŞ militanlarını hedef aldığı iddialarının aksine bombalanan okulda 200'den fazla yerinden edilmiş sivilin bulunduğu vurgulandı.

Raporda ayrıca, terör örgütü PYD/PKK'nın paravanı SDG'nin çocukları ve erkekleri zorla silahlandırdığına, gazeteci ve aktivistleri sindirerek alıkoyduğuna, elinde tuttuğu muhaliflere ve DEAŞ militanlarına işkence ettiğine dikkat çekildi.

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonunun, Suriye'de savaş mağduru ve tanığı 513 kişi ile yapılan görüşmeler ve ilk elden toplanan veriler doğrultusunda hazırladığı rapor, Temmuz 2017-Ocak 2018 tarihlerindeki insan hakları ihlallerini gözler önüne serdi. Raporda, ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri ile terör örgütü PYD/PKK'nın paravanı SDG'nin işlediği insan hakları ihlalleri ortaya konuldu.

"Rakka'da bütün taraflar insan hakları ihlalleri işledi"

Terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan Rakka'da bütün tarafların insan hakları ihlalleri işlediği vurgulanan raporda, koalisyon güçleri ve SDG'nin ihlallerine de yer verildi.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin geçen yıl günde yaklaşık 150 hava saldırısı düzenlediği Rakka'da DEAŞ ile mücadelede sivillerin büyük bedeller ödediği ve çok sayıda sivil kaybın olduğu belirtilen raporda, komisyon 21 Mart 2017'de bir okulda 150'den fazla sivilin öldüğü hava saldırılarından ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerini sorumlu tuttu.

Raporda, koalisyon güçlerinin, hedef aldıkları okulun 30 DEAŞ militanı tarafından kullanıldığını iddia ettiğine değinildi. Gerçeklerin böyle olmadığına dikkati çeken komisyon, yürüttükleri soruşturma sonrası, koalisyon güçlerinin iddiasından çok farklı sonuçlara ulaştıklarını ve bu okulda DEAŞ militanlarının olmadığını ortaya çıkardıklarını duyurdu.

BM raporunda, saldırıdan kurtulan 12 kişi ile yapılan mülakat sonrası söz konusu okulda 2012 yılından beri yerlerinden edilen 200'ü aşkın kişinin kaldığı ancak 150'den fazlasının hava saldırılarında öldüğübilgisi verildi.

Komisyon, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerini hedeflerini doğru belirlemesi gerekirken bunu yapmamakla, sivil kayıpları engellemek için gerekli tüm önlemleri almakta başarısız olmakla ve uluslararası insani hukuku ihlal etmekle suçladı.

"ÖSO mensuplarının akrabalarına ve DEAŞ militanlarına işkence ettiler"

Terör örgütü PYD/PKK'nın paravanı SDG'nin işlediği insan hakları ihlallerine de yer verilen raporda, SDG'nin 13 yaşındaki kız ve erkek çocuklar ile yetişkin erkekleri zorla silahlandırmaya devam ettiği aktarıldı.

SDG'nin Tel Abyad'a dönen her aileden bir erkeğin gönüllü olarak kendi bünyelerine katılmasını talep ettiği, bunu kabul etmeyenlerin ise zorlandığı ve hatta alıkonulduğu belirtilen raporda, SDG'nin kamplardaki erkekleri de silahlanmaya zorladığı bilgisi paylaşıldı.

Rakka'daki ihlalleri haber yapan ve bildiren gazeteciler ile aktivistlerin SDG ve koalisyon güçleri tarafından sindirildiğine, zorla tutulduğuna dikkat çekilen raporda, SDG'nin bazen aktivistlerin akrabalarını onların nerede olduklarını öğrenebilmek için 6 haftaya kadar alıkoyduğu kaydedildi.

BM raporunda, SDG'nin aralarında kadın ve çocukların da olduğu Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarının akrabalarını ve DEAŞ militanlarını "sorguya çekmek" için zorla alıkoyduğu, bunlar arasındaki bazı erkeklerin dövüldüğü, vücutlarının sigara ile yakıldığı ve diyabet gibi kronik hastalıkları olanlara ilaç verilmediği ifade edildi.

AA

Etiketler: bm
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