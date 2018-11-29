BM: Afrika'daki mülteci krizinde milyonlarca dolar boşa harcandı

Birleşmiş Milletler (BM), Sudanlı mültecilerin sığındığı Afrika ülkesi Uganda'ya mülteci yardımı kapsamında verilen milyonlarca doların boşa harcandığını açıkladı.

BM tarafından yayımlanan raporda, Uganda'da mülteci yardımı kapsamında ayrılan milyonlarca doların boşa harcandığı ifade edildi. Raporda, sadece 11 milyon doların Güney Sudan'dan Uganda'ya giden göçmenlerin sayımı ve olası yüz binlerce "hayalet mülteciler"in tespiti için kullanıldığı bildirildi. Harcamalardan 320 bin doların Uganda Başbakanlık Ofisi'nin park yeri yapımına kullanıldığı kaydedildi. Ülkedeki kaos nedeniyle 1 milyondan fazla Güney Sudanlı, 2016 yılında komşu ülke Uganda'ya kaçmıştı. Uganda, mültecileri kabul ettiği için uluslararası kamuoyunda takdir toplamış ancak yardımların kötüye kullanımıyla ilgili olarak da soruşturmalara maruz kalmıştı. AA

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