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27 EYLÜL 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

BM, Arakan'daki soykırım suçları için dava dosyaları hazırlayacak

27 Eylül 2018, Perşembe 19:38
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Myanmar’daki soykırım suçlularının tespiti için harekete geçti.

 

Cenevre’de düzenlenen toplantıda, Myanmar’da insan hakları ihlalleri ve soykırımın sorumlularının tespiti için bir birim oluşturulması kararlaştırıldı.

Söz konusu birim, bu ülkedeki insan hakları ihlalleri ve soykırımla ilgili somut deliller toplayacak ve daha sonra suçlularının yargı önüne çıkartılabilmesi için dava dosyaları hazırlayacak.

Avrupa Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nın birlikte sunduğu tasarı Çin, Endonezya ve Burundi'nin 'hayır' oylarına karşın 35 ‘evet’ oyuyla kabul edildi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), bu ay başında Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçlarla ilgili mahkemenin yargı yetkisine sahip olduğuna hükmetmişti.

Bu karar, Myanmar'ın Müslümanları tehcir ettiği iddiasının soruşturulmasının önünü açarken, insanlık suçu işlendiğine dair ithamları inceleyen Savcı Fatou Bensouda'nın önündeki engelleri de kaldırmış oldu.

Birleşmiş Milletler'e bağlı bağımsız bir komisyon, Myanmar ordusunun geçtiğimiz ay 'soykırım niyetiyle' Arakanlı Müslümanlara yönelik toplu tecavüz ve katliam gerçekleştirdiğine hükmetmişti. Komisyonun hazırladığı raporda, suçların mimarı olduğu öne sürülen genelkurmay başkanı ile beş generalin yargılanması istenmişti.

Myanmar'daki zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısı 700 bin civarında. Suçlamaları reddeden Myanmar, ordunun militanlara karşı haklı müdahalede bulunduğunu savunuyor.

Euronews Türkçe

Etiketler: BM, Myanmar, Arakan, soykırım
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