"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

BM: Arakan için harekete geçmek insiyatifi BMGK'da

05 Eylül 2018, Çarşamba 16:33
BM İnsan Hakları Konseyi Başkanı Vojislav Suc, "Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırım yapıldığına ilişkin raporun ardından bu ülkeye yönelik harekete geçmek için tüm inisiyatif BM Güvenlik Konseyi'nde." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi Başkanı Vojislav Suc, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırım yapıldığına ilişkin BM raporunun ardından bu ülkeye yönelik harekete geçmek için tüm inisiyatifin BM Güvenlik Konseyi'nde olduğunu bildirdi.

Suc, 10-11 Eylül'de BM Cenevre Ofisi'nde gerçekleştirilecek İnsan Hakları Konseyi'nin 39. oturumuna ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Konsey'in yaklaşık 3 hafta sürecek 39. oturumunun çok yoğun geçeceğini söyleyen Suc, sunulacak 90 kadar rapor arasında "Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara soykırım yapıldığını içeren" raporun da yer aldığını aktardı.

Suc, Konsey'de Suriye, Yemen, Myanmar, işgal altındaki Filistin toprakları, Güney Sudan, Somali, Libya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi insani krizlerin yaşandığı ülkelere yönelik raporlar sunulacağını ve oturumlar yapılacağını belirtti.

Konsey'e 25 uluslararası insan hakları uzmanının katılacağını ve sivil toplum kuruluşlarının 220 yan etkinlik düzenleyeceğini anlatan Suc, Konsey'in açılışını BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği görevine 1 Eylül'de başlayan eski Şili Devlet Başkanı Michelle Bachelet'in yapacağını ifade etti.

Tüm dünyada büyük yankı uyandıran rapor hakkındaki bir soru üzerine Suc, BM raporunun ardından bu ülkeye yönelik harekete geçmek için tüm inisiyatifin BM Güvenlik Konseyi'nde olduğunun altını çizdi.

BM İnsan Hakları Konseyi'nin 23 Mart 2017'de kurduğu Misyon, yaklaşık 18 ay süren çalışmalarının ardından elde ettiği bulgulara ilişkin hazırladığı raporu, Myanmar'daki Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı katliamın 1. yılında açıklamıştı.

BM İnsan Hakları Konseyi

BM İnsan Hakları Konseyi 2006'da kuruldu. BM üyesi olan ülkeler, İnsan Hakları Konseyi üyeliğine BM Genel Kurulu tarafından 3 yıllığına seçiliyor. Türkiye'nin ise Konsey'de gözlemci statüsü bulunuyor.

47 üyesi bulunan BM organı, insan hakları konularını görüşmek üzere her yıl 3 kez toplanıyor. Konsey oturumları sırasında karar tasarıları da görüşülüyor ve kabul ediliyor. Ancak BM İnsan Hakları Konseyi'nin kararları tavsiye niteliği taşıyor ve kararların yasal bağlayıcılığı bulunmuyor.

BM İnsan Hakları Konseyi, insan hakları sicili iyi olmayan ülkelerin dönem dönem üye olarak seçilmesi nedeniyle hem BM üyesi ülkeler hem de sivil toplum örgütleri tarafından eleştiriliyor.

AA

Etiketler: BM, insan hakları, Myanmar, Müslüman, zulüm
Okunma Sayısı: 217
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'ABD'nin kararını derin bir esef ve hayal kırıklığıyla karşılıyor ve reddediyorum'

    Alman Bakandan Türkiye'ye ilişkin önemli mesajlar

    Gazi Fikret Çubukçuoğlu: Telefon kırıp dolar yırtmak yerine bunu yapsınlar

    Aralarında İstanbul da var: Meteoroloji'den İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı!

    Mesut Özil hakkında Löw'den açıklama

    Türkiye'deki kayıtlı drone sayısı belli oldu

    BM: Arakan için harekete geçmek insiyatifi BMGK'da

    Rusya İdlib'de El Nusra'yı vurdu

    "AB ile ilişkilerimizin sıcak olması önemli"

    Kuzey Kore'den Kore Savaşı'nı resmi olarak bitirme çağrısı

    TMMOB: Menfez dolgusu inşaat artıklarıyla doldurulmuş

    İsrail'deki Dürzi vatandaşlar kimlik sorunu yaşıyor

    Lavrov: Türkiye ve İran ile Suriye'deki amaçlarımız örtüşmüyor

    'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü'

    'Bütün arzumuz İdlib'de siviller ile militanların ayırt edilmesi'

    Yeni uygulama ihracatçıları zor durumda bırakıyor

    Pakistan'ın yeni Cumhurbaşkanı belli oldu

    Danimarka'da Türk turiste peçe cezası

    Trump'ın 2017 yılında 'Esad'ı öldürün' emri verdiği iddia edildi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Diyanet, cemaatler, şahısçılık, Said Nursî
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü'
    Mustafa ORAL

    Dünya balondur, gün gelir elinde patlar
    Genel

    Bir insani kriz daha kapıda
    Raşit YÜCEL

    Tokdemir Ağabey
    Genel

    Şarbon korkutmaya devam ediyor
    Süleyman KÖSMENE

    Cennette yasak meyve var mıdır?
    Genel

    Bu proje Türkiye’ye örnek olacak
    Genel

    Sendikalar: Hatalar tekrar edilmesin

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.