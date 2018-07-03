"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 TEMMUZ 2018 SALI - YIL: 49

BM: Arakanlı Müslümanların evlerine geri dönüşü imkansız değilse bile çok zor

03 Temmuz 2018, Salı 15:29
BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, "Şu an Myanmar'da kat edilen yol çok yetersiz. İnsanlar, bu şartlarda evlerine geri dönemez. Arakanlı Müslümanların geri dönüşü imkansız değilse bile çok zor." dedi.

Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki Arakanlı sığınmacı kampını ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Flippo Grandi, kampları ziyareti sırasında BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) resmi Facebook hesabından yapılan canlı yayında izlenimlerini paylaştı. 

Bölgedeki kampları krizin yeni başladığı esnada geçen sene eylül ayında ziyaret ettiğini anımsatan Grandi, "Burası dünyada en fazla sığınmacının en yoğun olarak yaşadığı kamp." değerlendirmesini yaptı.

Grandi, kamptaki bir okulu ziyaret ettiğine dikkati çekerek, "Kamplardaki okullarda organize bir eğitim sistemi yok. Öğrenciler günde sadece 2 saat matematik ve İngilizce dersi alabiliyor ve 6 ila 9 yaşındaki çocuklar aynı dersliklerde eğitim görüyor." diye konuştu.

"Buradaki çocukların kayıp nesil olmasına izin verilmemeli"

Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim’in dün Cox's Bazar’da bulunan mülteci kampını ziyaret ettiğini hatırlatan Grandi, Dünya Bankasının buraya mülteci ve yerel halkın eğitimi için büyük bir yardım yapacağını söyledi. Bu yardımların etkili bir şekilde kullanılması gerektiğine işaret eden Grandi, "Buradaki çocukların kayıp nesil olmasına izin verilmemeli." ifadesini kullandı.

Grandi, geçen yıl bölgeyi ziyaret ettiğinde birçok kadının büyük bir travma içinde ve konuşamayacak halde olduğunu vurgulayarak, “Bence bu travma hali halen devam ediyor. Fakat insanlar buraya biraz daha yerleşti. Buradaki sorunları çözmek için daha fazla vakitleri var. Burası dünyanın en büyük mülteci kampı, bu sorunların sürekli gündemde olması lazım.” dedi.

Kamplardaki nüfusun çoğunluğunu oluşturan çocukların da geçen seneye nazaran daha neşeli bulduğunu söyleyen Grandi, sığınmacı çocuklara umut olunması çağrısında bulundu.

Arakanlı Müslümanların güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönmesi gerektiğine dikkati çeken Grandi, "Buradaki insanların birçok eksiği var. Buna rağmen tek istedikleri başta vatandaşlık olmak üzere haklarını geri almak." dedi.

"Arakanlı Müslümanların geri dönüşü çok zor"

Grandi, Arakanlı Müslümanların geri dönüşü için BM ve diğer kuruluşların mesai harcadığını belirterek, "Ancak şu an Myanmar'da kat edilen yol çok yetersiz. İnsanlar bu şartlarda evlerine geri dönemez. Arakanlı Müslümanların geri dönüşü imkansız değilse bile çok zor." ifadelerini kullandı.

"Yaklaşık 200 bin insan sel riskiyle karşı karşıya"

BMMYK Bangladeş Sorumlusu Kevin Allen de Cox's Bazar’daki kampın dünyadaki en büyük mülteci nüfusuna sahip olmasına rağmen faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde ilerlediğini ifade etti. Allen, “Burada yaklaşık 200 bin insan sel riskiyle karşı karşıya fakat BM ve diğer yardım kuruluşları onları güvende tutmak için gerekli çalışmaları yürütüyor.” diye konuştu.

Allen, yürütülen çalışmalarda mültecilerin de istekleri ve arzularının da göz önüne alınması gerektiğini belirterek, mültecilerle yardım kuruluşlarının el ele verdiği takdirde bütün sorunları aşabileceklerini söyledi. 

AA

Etiketler: Arakan, Bangladeş, kamp, çocuk, Müslüman
Okunma Sayısı: 77
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İYİ Parti'li Fahrettin Yokuş: İstişareler yoluyla, ülkemizin hayrınaysa her şeyi yaparız

    BM'den Dera açıklaması: Suriye'de savaşın başlangıcından bu yana en büyük nüfus göçü

    TBMM'nin ilk oturumunu İYİ Parti milletvekili Durmuş Yılmaz yönetecek

    Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'onursal genel başkan' teklifi

    Dünya genelindeki STK'lardan AB'ye "İsrail'i fonlarından faydalandırmama" çağrısı

    Kılıçdaroğlu: Tüm düzenlemelere katkı koymaya hazırız

    Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası'na silahlı saldırı: 1ölü, 1 yaralı

    CHP MYK'sı olağanüstü toplantı kararı aldı

    'FATİH Projesi 15 milyar liralık kamu zararına yol açtı'

    Adalet Bakanlığı'nın geliştirdiği "Celse" isimli uygulamaya avukatlar yoğun ilgi gösteriyor

    Köprü Dergisi 'İslâm Kardeşliği' başlığıyla okurlarının karşısına çıktı

    Haziran ayında enflasyon arttı

    AKP sözcüsü Ünal'dan yerel seçim ve basın özgürlüğü açıklaması

    Ekonomist Daron Acemoğlu: Ekonomide hızlı bir iyileşme mümkün değil

    Filistin'in bağımsızlığı İsrail'in adaletsiz uygulamalarıyla zedeleniyor

    Medya nereye gidiyor?

    Gizlice ekran görüntünüzü alan casus yazılım

    İnancımız bunu gerektiriyor

    Soma davası için son çağrı

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Yaranmak yaramıyor
    Genel

    O'nu bulan her şeyi bulur
    Risale-i Nur'dan

    Gazeteler, vazifelerini hakkıyla yapmalı
    Ahmet BATTAL

    Yeni Asya’yı görünür kılmak
    Ali FERŞADOĞLU

    “Bediüzzaman’ın içtimaî, siyasî müjdeleri ve AKP ne olacak?” - 1
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İyi Parti ve demokratlar
    Genel

    Gizlice ekran görüntünüzü alan casus yazılım
    Muzaffer KARAHİSAR

    Yaşanmış hayat hikâyesi
    Cevher İLHAN

    Kandil ne oldu?
    Genel

    27 Mayıs’ta ihraç edilmişti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.