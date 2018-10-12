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12 EKİM 2018 CUMA - YIL: 49

BM'de 'Beyaz Baretliler' gerginliği

12 Ekim 2018, Cuma 15:49
BM Güvenlik Konseyi'nde Rusya ile Batılı ülkeler arasında Beyaz Baretliler gerginliği çıktı. Rus temsilci, Batı destekli sivil savunma ekibini "terörist" diye nitelendirerek Suriye'den çıkarılmalarını istedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde düzenlenen bir kapalı toplantıda Rus ve Batılı diplomatlar arasında, Suriye'de faaliyet gösteren sivil savunma ekibi Beyaz Baretliler konusunda gerginlik yaşandığı bildirildi. AFP haber ajansı, toplantıya katılan diplomatlara dayandırdığı haberinde Rus elçinin toplantıda Beyaz Baretlileri bir tehdit olarak nitelediği ve Batılı ülkelere Beyaz Baretliler'i Suriye'den çıkarması için çağrıda bulunduğu bildirildi.

Rus elçinin özellikle Beyaz Baretlilerin yoğun faaliyet gösterdiği İdlib'e işaret ederek "Teröristler çıkarılmalı. Uygar bir toplumda bulunmaları doğru bir fikir değil" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Yaygın olarak Beyaz Baretliler adıyla bilinen "Suriye Sivil Savunması" kuruluşu, çoğunlukla muhaliflerin kontrol ettiği bölgelerde faaliyet gösteriyor. Türkiye sınırındaki İdlib, Suriye'de muhaliflerin elinde kalan son vilayet. Rusya, geçmişte de Beyaz Baretliler'in Suriye'deki terör örgütleriyle bağlantılı olduğunu, hatta Suriye rejimine yönelik kimyasal saldırı suçlamalarına dayanak oluşturacak "mizansenlerde" kullanıldığını iddia etmişti.

Batılı ülkelerin tepkisi

AFP'ye konuşan diplomatik kaynaklara göre, Rus elçinin Beyaz Baretliler konusundaki sözleri, Güvenlik Konseyi toplantısında yer alan ABD'li, İngiliz ve Fransız temsilcilerin tepkisine neden oldu.

ABD'li temsilcinin Rusya'yı "çirkin ve asılsız suçlamalar" yöneltmekle suçlayarak "Beyaz Baretliler bir insani örgüttür. Rusya yanlış bilgiler yaymaya devam ediyor" ifadesini kullandığı aktarıldı.

Kaynaklara göre, İngiltere Rusya'dan "Güvenlik Konseyinin zamanını harcamayı" bırakmasını isterken Fransa da Rus elçinin açıklamaları nedeniyle "şaşkın olduğunu ve dehşete düştüğünü" belirtip söz konusu örgütün Suriye'de "yüzlerce hayat kurtardığını" vurguladı.

 

Deutsche Welle Türkçe

Etiketler: BM, Beyaz Baretliler, Suriye, Rusya, Batı, diplomat
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