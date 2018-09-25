"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 EYLÜL 2018 SALI - YIL: 49

BM'deki zirveye 3 aylık bebeğiyle geldi

25 Eylül 2018, Salı 10:18
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ABD'nin New York kentinde 73. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Görüşmeleri kapsamındaki Nelson Mandela Barış Zirvesi'ne 3 aylık kızı Neve Te Aroha ile katıldı.

Yeni Zelanda Herald'da yer alan habere göre, Başbakan Ardern, Nelson Mandela Barış Zirvesi'nin yapıldığı BM Genel Kurulu'na 3 aylık kızı Neve Te Aroha ve eşi Clarke Gayford ile geldi.

Neve'nin kimliği paylaşıldı

Twitter kullanıcılarının Neve'ye verilen BM kimliğini merak ettiğini belirten Clarke Gayford, kişisel hesabından "Yeni Zelanda'nın İlk Bebeği" yazılı BM'nin verdiği tanıtım kartını paylaştı.

Gayford paylaşımın devamında, "Keşke BM'deki bir salonda bebeğin bezinin değiştirildiği sırada odaya giren Japon delegasyonunun şaşıp kalan yüz ifadelerini kaydedebilseydim. 21. doğum gününde büyük sürpriz olurdu." ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda'da ana muhalefette bulunan İşçi Partisindeki oy kayıpları sonrasında göreve gelen 38 yaşındaki Jacinda Ardern, 3 ay sonra yapılan genel seçimlerden partisini birinci çıkartarak 26 Ekim 2017'de ülkenin 40. Başbakanı olmuştu. Başbakan olmasından yaklaşık 8 ay sonra 21 Haziran'da doğum yapan ve 6 haftalık izne ayrılan Ardern, ağustos ayı başında görevine dönmüştü.

Başbakan Ardern'in, 27 Eylül'de BM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmaya da eşi ve bebeğiyle gelmesi bekleniyor.

AA

Etiketler: yeni zelanda, bm, bebek
Okunma Sayısı: 110
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dolar ve Euro'da son durum?

    2. Dünya Savaşı'ndan kalan mühimmat patladı

    Marmara'da sıcaklık azalıyor; şiddetli rüzgar İstanbul'u olumsuz etkiledi!

    Af teklifi Meclis'te

    Yılın futbolcusu belli oldu

    Okul korkusunu yenmek ekip işidir

    Bereketli topraklar sahipsiz

    Kadıköy'de beraberlik

    Yine İsrail'i işaret etti

    İnternetten yayına MİT izni şartı

    Okul polisi uygulamasında yeni talep: Silahla gezmesinler

    Ücretli öğretmenlik tartışmaları bitmiyor

    Online para işlemlerinde dikkat!

    Sporda altın hafta: 68 madalya kazandık

    'Görüşmenin hiçbir etkisi olmayacak'

    'Şu berbat gerçeğin altını çizmek istiyorum'

    Hollanda ile yeni dönem: Ankara Büyükelçisi Kwaasteniet, Türkiye'ye geldi

    Yusuf Nazik tutuklandı

    Barışçıl gösterilere çok sert müdahale: Bir Filistinli daha şehit oldu

    Gazetelerde işten çıkarmalar artabilir

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Af teklifi Meclis'te
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ders kitaplarında Atatürkçülüğe tamgaz devam
    Genel

    Yılın futbolcusu belli oldu
    Orhan GÜLER

    “Din adına baskı ve zulüm dine ve diyanete zarar verir”
    Genel

    Zulme rıza zulümdür
    Ahmet BATTAL

    Kayıp hafızalar ve dosyaları
    Genel

    Darbecilerin yanında olanlar bizi “Demirelcilik”le suçladı
    Faruk ÇAKIR

    Çok şey mi istiyoruz?
    Cevher İLHAN

    Faize karşı “yüksek faiz politikası!”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.