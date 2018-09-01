BM'den ABD'ye Filistin tepkisi

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, "ABD'nin, Filistinli mültecilere temel hizmetleri sağlayan ve bölgedeki istikrara katkı yapan UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararını esefle karşılıyoruz." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM), ABD'nin, Filistinli mültecilere temel hizmetleri sağlayan ve bölgedeki istikrara katkı yapan Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) mali yardımları tamamen durdurma kararını esefle karşıladıklarını bildirdi. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres adına yaptığı yazılı açıklamada, "ABD'nin, Filistinli mültecilere temel hizmetleri sağlayan ve bölgedeki istikrara katkı yapan Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) mali yardımları tamamen durdurma kararını esefle karşılıyoruz." ifadelerine yer verdi. ABD'nin yıllardır UNRWA'ya yaptığı yardımlardan dolayı memnuniyet duyduklarını belirten Dujarric, Guterres'in bu ajansın elçilerine sonsuz güven duyduğunu vurguladı. Dujarric, UNRWA'nın çoğu zaman zor şartlar altında, büyük bir ihtiyaç içinde olan Filistinli mültecilere yüksek kalitede eğitim, sağlık ve diğer temel hizmetleri sağladığına işaret ederek, "Genel Sekreter (Guterres), diğer ülkeleri oluşan finansal boşluğun doldurulmasına yardım etmeye çağırıyor, böylece UNRWA hayati önemdeki yardımlarını devam ettirdiği gibi umutsuz durumdaki bu topluma da umut olmayı sürdürür." değerlendirmesinde bulundu. AA

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