BM’den, ABD’ye ‘ırkçılık’ uyarısı

Birleşmiş Milletler Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi, ABD’de artan ırkçılık olaylarıyla ilgili ülkeye bir uyarı verdi.

Geçen hafta ABD’nin Virginia eyaletindeki Charlottesville’de insan hakları savunucusu Heather Heyer’in ölmesine yol açan çatışmaların ardından verilen uyarıda ABD hükümetini ırkçılığı “tartışmasız ve şartsız bir şekilde reddetmeye” çağırdı. İngiltere’de yayınlanan Guardian gazetesinin dün manşetinde yer verdiği habere göre bu tür uyarı alan az sayıda ülke bulunuyor. Son 10 yılda yalnızca Burundi, Fildişi Sahili, Nijerya, Irak ve Kırgızistan böyle bir uyarı almıştı. ABD en son 2006 yılında Batı Şoşon yerlilerinin toprak hakları üzerine çıkan bir çatışma dolayısıyla böyle bir uyarı almıştı. *** Okumak için tıklayınız: ABD'de önemli gelişme: "Beyaz üstünlükçüğüne ve İslamofobiye karşı zafer"

Okunma Sayısı: 319

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.