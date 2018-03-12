BM'den ''Arakan'' çağrısı

BM İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Lee, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet olaylarının hesabının sorulması çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Yanghee Lee, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik "soykırım tanımına uyan özellikler taşıyan" şiddet olaylarının sorumlularının en sert şekilde cezalandırılması çağrısında bulundu.

BM Cenevre Ofisinde devam eden İnsan Hakları Konseyinin 37. Oturumu'nda üye ülkelere hitap eden Lee, Myanmar hükümetinin kendisine ülkeye giriş yasağı koyduğunu anımsatarak, ülke genelinde gerginliğin tırmanmaya başladığı uyarısı yaptı.

Özel Raportör Lee, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet eylemlerinin "soykırım tanımına uyan özellikler taşıdığına" yönelik endişelerinin iyice pekiştiğini vurgulayarak, sorumlulardan en sert şekilde hesap sorulması çağrısında bulundu.

Ülkede 25 Ağustos'tan bu yana süregelen şiddet olaylarının halen devam ettiğinin altını çizen Lee, "Bu şiddet eylemlerine müdahale etmeyen, durdurmayan veya kınamayan hükümet liderliği de ayrıca hesaba tutulmalıdır." diye konuştu.

"Yeni saldırılar başladı"

Lee, Myanmar hükümetinin Kaçin ve Kayin eyaletlerinde yeni askeri saldırılar başlattığı bilgisini paylaşarak, hükümetin Arakan eyaletinde kalan az sayıdaki Müslüman nüfusu da bölgeyi terketmeye zorlamak için açlık politikası yürüttüğünü kaydetti.

Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilirken, Myanmar yönetiminin uyguladığı sistematik şiddetle ortaya çıkan göç dalgalarında bu sayı 300 binin altına geriledi.

BM'ye göre, yalnızca 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntülerinde yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmesi mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.