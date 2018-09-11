"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 EYLÜL 2018 SALI - YIL: 49

BM'den Cenevre'de Suriye toplantısı

11 Eylül 2018, Salı 12:55
BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Türk, Rus ve İranlı diplomatlarla Suriye için Anayasa Komitesi'nin kurulması amacıyla Cenevre'de bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran'dan yetkililer arasında Anayasa Komitesi'ne nihai halin verilmesi için yapılan resmi toplantılar İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı.

Soçi'de 30 Ocak 2018'de düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nde bir Anayasa Komitesi kurulması kararı alınmasının ardından yaşanan süreçte kritik aşamaya gelindi.

BM Özel Temsilcisi Mistura, Astana sürecinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İran heyetleri TSİ 11.20'de BM Cenevre Ofisi'nde resmi görüşmelere başladı.

Anayasa Komitesi'ne ilişkin tüm detaylar masaya yatırılacak

Dörtlü formattaki toplantıların gün boyu sürmesi, Anayasa Komitesi'ne ilişkin tüm detayların masaya yatırılması bekleniyor.

Toplantılarda Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet temsil ediyor.

Rus heyetini ise Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentiev ile Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin ve İran heyetini de Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cabiri Ensari temsil ediyor.

MYK listesini sunmuştu

Rusya'da temmuz ayında yapılan Suriye konulu garantörler toplantısının sonuç bildirisinde Anayasa Komitesi'nin kurulması önemli yer tutmuştu.

Bildiride Türkiye, Rusya ve İran'ın, Cenevre'de BM gözetimindeki Anayasa Komitesi çalışmalarının en kısa zamanda başlatılmasını teşvik etmekte anlaştıklarına işaret edilmişti.

Suriye Müzakere Yüksek Kurulu (MYK), Anayasa Komitesi'nde muhalefeti temsil edecek üyeler için Türkiye ile eş güdüm halinde hazırladığı 50 adayın yer aldığı listeyi, 5 Temmuz'da BM Suriye Özel Temsilcisi'ne sunmuştu.

Suriye'de 7 yılı aşkın süredir devam eden iç savaşı sona erdirmek için BM çatısı altında yapılan görüşmeler, geçiş yönetimi, anayasa, seçimler ve terörizmle mücadeleden oluşan 4 temel başlık içeriyor.

AA

Etiketler: BM, Suriye, Rusya
Okunma Sayısı: 188
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yunanistan'dan Makedonya açıklaması

    Çavuşoğlu'ndan ''İdlib'de saldırılar dursun'' çağrısı

    Filistin, İsrail'in hukuksuzluklarını UCM'ye taşıdı

    Moody's, Doğuş ve Yaşar Holding'i uyardı

    Hatay'ın Reyhanlı ilçesine askeri araç sevkiyatı

    BM: Küresel açlık 3 yıldır sürekli artıyor

    Türkiye ile Sudan arasında petrol anlaşması

    ÖSYM kanununa muhalefet suçundan 3 kişiye hapis cezası

    Ergenekon davasında sona gelindi

    Yılbaşından bu yana 62 ton uyuşturucu yakalandı

    BM'den Cenevre'de Suriye toplantısı

    Rusya, Vostok-2018 askeri tatbikatına başladı

    Çin'den BM'nin Uygur Türkleri kararına tepki

    UCM'den ABD'ye cevap: Yılmadan çalışmalara devam edeceğiz

    'İdlib'de bedeli Suriyeli masumlar değil tüm dünya ödeyecektir'

    'AB, ekonomik yaptırımlarla Myanmar ordusuna baskı kurabilir'

    Erbaş'tan Hicri yeni yıl mesajı

    ABD ile Kuzey Kore arasında yeni görüşme hazırlıkları

    Fransa'da helal gıda vergisi camiler için kullanılacak

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Darbe ürünü yasaklar sürüyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Risale-i Nur’un AİHM zaferi
    Genel

    D Vitamini eksikliği kansere götürebilir
    Süleyman KÖSMENE

    Yeni bir hicret yılına daha girdik
    Genel

    Bunları Biliyor musunuz? Şifre unutma derdini sona erdirecek 5 teknoloji...
    Ahmet BATTAL

    Noterler Birliğine, olmadı, Adalet Bakanlığına…
    Genel

    Hiç kimseye düşman olmadık
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Hicret esnasında yaşanan mu’cizeler
    Abdil YILDIRIM

    Bir ahir zaman muhaciri: Bediüzzaman

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.