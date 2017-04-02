BM’den çıkan kararı hazmedemediler: İsrail, BM’ye yardımı kesti!

İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Emmauel Nahshon, Birleşmiş Milletler’e yaptıkları 2 milyon dolarlık yardımı, BM’den çıkan İsrail karşıtı karar sebebiyle kestiklerini açıkladı.

Cenevre İnsan Hakları Konseyi’nde İsrail’in Filistin’de yaptığı işgalin durdurulması için alınan karar sonrasında, BM’ye yapılan para yardımının kesildiğini açıklayan İsrail, para yardımının, İsrail’i destekleyen ülkelere yönlendirileceğini ifade etti.

BM’ye üye 193 ülkenin kendi yüzdelerine göre belirli miktarda ödeme yaptıkları fona, İsrail’in bu yıl da 11 milyon dolarlık yardım yapması bekleniyordu. Nahshon, İsrail’in BM’ye yaptığı yardımın yüzde 25’ten, yüzde 22’ye düşürmesiyle oluşacak fonun bir kısmının da, İsrail’i uluslar arası organizasyonlarda destekleyecek ileri projeler için ayırdıkları vurguladı. İsrail, Birleşmiş Milletler’in özellikle son dönemde, Yahudi aleyhtarı bir propaganda içinde bulunduğunu söyleyerek, BM’nin Filistin’i mazlûm olarak tanıtma çabası içinde olduğunu belirtti. İsrail’in, son günlerde Suudi Arabistan, Mısır, Çin ve Küba’nın da üyesi olduğu İnsan Hakları Konseyi’nin hedefinde olduğu ve Filistin’deki yerleşimlerini devam ettirmesi sebebiyle eleştirildiği biliniyor.

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İsrail’den İslâmî Hareket yöneticisine gözaltı

İsrail askerlerinin, 1948 Filistin İslâmî Hareketi yöneticilerinden Süleyman Ahmed İğbariyye’yi gözaltına aldığı bildirildi. İsrail devlet radyosunun haberine göre, İğbariyye’nin İsrail’in kuzeyindeki Ummul Fahm şehrinde bulunan evine gece askerler tarafından baskın düzenlendi. İsrail askerlerinin evde yaptıkları aramanın ardından İğbariyye’yi gözaltına aldığı ifade edildi. Gözaltı gerekçesiyle ilgili bilgi verilmedi. İsrail’deki Arap vatandaşları temsil eden Yüksek Arap Takip Komitesine bağlı Özgürlükler Komisyonu Başkanı Şeyh Kemal el-Hatib, Arap nüfusun ağırlıklı olduğu Ummul Fahm’da daha önce belediye başkanlığı da yapan İğbariyye’nin gözaltına alınmasını kınadı. Hatib yaptığı yazılı açıklamada, “İğbariyye’nin gözaltına alınması, ailesinin korkutulup evinin aranması İsrail’in, İslâmî Hareket’in şahsiyetlerine yönelik baskıcı politikasının devam ettiğinin açık delilidir.” ifadelerini kullandı. Öte yandan İsrail askerlerinin Batı Şeria’da da çeşitli adreslere baskın düzenlediği belirtildi. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yahudi yerleşimcilere yönelik şiddet olaylarına karıştığı iddia edilen 6 Filistinli, gece düzenlenen baskınlarla gözaltına alındı. Gözaltıların Batı Şeria’nın Beyt Sahur, Beyt Ummer ve Beyt Fuccar bölgelerinde gerçekleştiği kaydedildi. İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te evlere sık sık baskınlar düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistinlilerden”Gazze’yi kurtarın” kampanyası

İsrail’in yaklaşık on yıldır abluka altında tuttuğu Gazze Şedidi’nde yaşanan sıkıntıların anlatılması için Twitter ve Facebook üzerinden kampanya başlatıldı. Kampanyaya dikkati çekmek için İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılar sırasında oluşan enkazların önünde bir araya gelen Filistinliler, “Gazze’yi kurtarın” hastag’inin yazılı olduğu dövizler ve Filistin bayrakları taşıdı. Faaliyete çok sayıda gazeteci, aydın, iş adamı ve İsrail saldırılarında evleri yıkılan mağdur aileler katıldı. Faaliyeti organize eden Abdulkerim Aşur, burada düzenlediği basın toplantısında, “Kampanya, İsrail ablukası dolayısıyla Gazze’de insanlık dışı şartlar ve zor ekonomik şartlar altında yaşayan 2 milyonun üzerindeki insanın dramını anlatmayı hedefliyor.” dedi. Kampanyanın 3 ay süreceğini belirten Aşur, bu yolla ablukanın kaldırılması için ilgili mercilere seslenmek istediklerini ifade etti.