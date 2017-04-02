"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

BM’den çıkan kararı hazmedemediler: İsrail, BM’ye yardımı kesti!

02 Nisan 2017, Pazar 15:53
İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Emmauel Nahshon, Birleşmiş Milletler’e yaptıkları 2 milyon dolarlık yardımı, BM’den çıkan İsrail karşıtı karar sebebiyle kestiklerini açıkladı.

Cenevre İnsan Hakları Konseyi’nde İsrail’in Filistin’de yaptığı işgalin durdurulması için alınan karar sonrasında, BM’ye yapılan para yardımının kesildiğini açıklayan İsrail, para yardımının, İsrail’i destekleyen ülkelere yönlendirileceğini ifade etti.

BM’ye üye 193 ülkenin kendi yüzdelerine göre belirli miktarda ödeme yaptıkları fona, İsrail’in bu yıl da 11 milyon dolarlık yardım yapması bekleniyordu. Nahshon, İsrail’in BM’ye yaptığı yardımın yüzde 25’ten, yüzde 22’ye düşürmesiyle oluşacak fonun bir kısmının da, İsrail’i uluslar arası organizasyonlarda destekleyecek ileri projeler için ayırdıkları vurguladı. İsrail, Birleşmiş Milletler’in özellikle son dönemde, Yahudi aleyhtarı bir propaganda içinde bulunduğunu söyleyerek, BM’nin Filistin’i mazlûm olarak tanıtma çabası içinde olduğunu belirtti. İsrail’in, son günlerde Suudi Arabistan, Mısır, Çin ve Küba’nın da üyesi olduğu İnsan Hakları Konseyi’nin hedefinde olduğu ve Filistin’deki yerleşimlerini devam ettirmesi sebebiyle eleştirildiği biliniyor. 

İlgili haberleri okumak için tıklayınız:

İsrail'e tepkiler devam ediyor! 

Dünyanın bütün tepkilerine rağmen İsrail'den küstahça açıklama!

Cuma namazını Yahudi 'işgalciler'in boşalttığı arazilerde kıldılar

İsrail’den İslâmî Hareket yöneticisine gözaltı

İsrail askerlerinin, 1948 Filistin İslâmî Hareketi yöneticilerinden Süleyman Ahmed İğbariyye’yi gözaltına aldığı bildirildi. İsrail devlet radyosunun haberine göre, İğbariyye’nin İsrail’in kuzeyindeki Ummul Fahm şehrinde bulunan evine gece askerler tarafından baskın düzenlendi. İsrail askerlerinin evde yaptıkları aramanın ardından İğbariyye’yi gözaltına aldığı ifade edildi. Gözaltı gerekçesiyle ilgili bilgi verilmedi. İsrail’deki Arap vatandaşları temsil eden Yüksek Arap Takip Komitesine bağlı Özgürlükler Komisyonu Başkanı Şeyh Kemal el-Hatib, Arap nüfusun ağırlıklı olduğu Ummul Fahm’da daha önce belediye başkanlığı da yapan İğbariyye’nin gözaltına alınmasını kınadı. Hatib yaptığı yazılı açıklamada, “İğbariyye’nin gözaltına alınması, ailesinin korkutulup evinin aranması İsrail’in, İslâmî Hareket’in şahsiyetlerine yönelik baskıcı politikasının devam ettiğinin açık delilidir.” ifadelerini kullandı. Öte yandan İsrail askerlerinin Batı Şeria’da da çeşitli adreslere baskın düzenlediği belirtildi. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yahudi yerleşimcilere yönelik şiddet olaylarına karıştığı iddia edilen 6 Filistinli, gece düzenlenen baskınlarla gözaltına alındı. Gözaltıların Batı Şeria’nın Beyt Sahur, Beyt Ummer ve Beyt Fuccar bölgelerinde gerçekleştiği kaydedildi. İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te evlere sık sık baskınlar düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistinlilerden”Gazze’yi kurtarın” kampanyası

İsrail’in yaklaşık on yıldır abluka altında tuttuğu Gazze Şedidi’nde yaşanan sıkıntıların anlatılması için Twitter ve Facebook üzerinden kampanya başlatıldı. Kampanyaya dikkati çekmek için İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılar sırasında oluşan enkazların önünde bir araya gelen Filistinliler, “Gazze’yi kurtarın” hastag’inin yazılı olduğu dövizler ve Filistin bayrakları taşıdı. Faaliyete çok sayıda gazeteci, aydın, iş adamı ve İsrail saldırılarında evleri yıkılan mağdur aileler katıldı. Faaliyeti organize eden Abdulkerim Aşur, burada düzenlediği basın toplantısında, “Kampanya, İsrail ablukası dolayısıyla Gazze’de insanlık dışı şartlar ve zor ekonomik şartlar altında yaşayan 2 milyonun üzerindeki insanın dramını anlatmayı hedefliyor.” dedi. Kampanyanın 3 ay süreceğini belirten Aşur, bu yolla ablukanın kaldırılması için ilgili mercilere seslenmek istediklerini ifade etti.

 

AA

Etiketler: filistin, israil, israil zulmü
Okunma Sayısı: 929
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    41. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu paket hiçbir iyilik getirmiyor

    Almanya'dan dünya geneline önemli uyarı!

    Siyaset; adliyeye, camiye, kışlaya girerse...

    550 milletvekili ‘Hayır’ diyor

    Vuslat Doğan Sabancı: Müslüman kimliğimizi inkâr edemeyiz

    Nükleer savaş korkusu

    ''Türkiye güvenilmez''

    ‘Liderler Açık Oturumu’nu özlemişiz

    Terör saldırılarından sonra flaş karar

    Anket şirketleri şaşkın

    DP Genel Başkanı Uysal: ‘Hayır’ devletimize derinden bir nefes aldıracak

    Etyen Mahçupyan'dan dikkat çeken AKP eleştirisi

    İsraf etme, herkes doysun! 25 milyarlık meyve sebze çöpe gidiyor...

    "Başbakanlıktan niye istifa etti?"

    CHP'li Tanrıkulu'nun ''varlık fonu'' sorusuna cevap verdi

    Yine kilise önünde: Mısır'da bir patlama daha!

    Üstad Bediüzzaman: Onlarla kardeşiz; fakat siyaset noktasında değil!

    Sona yaklaşılıyor; ne zaman ibadete açılacak?

    Mısır'da kilisede patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

    ABD'nin BM Daimi Temsilcisinden flaş 'Esad' açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Genel

    550 milletvekili ‘Hayır’ diyor
    Genel

    Almanya'dan dünya geneline önemli uyarı!
    Genel

    ''Türkiye güvenilmez''
    Genel

    Bu paket hiçbir iyilik getirmiyor
    Yeni Asya'dan Size

    Bir referandum broşürü daha
    Ahmet Hamdi AYDIN

    ‘Liderler Açık Oturumu’nu özlemişiz
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bir de Bediüzzaman’ı dinleyin
    Ali FERŞADOĞLU

    İstibdat kimden gelirse gelsin kabul edilemez
    Genel

    Vuslat Doğan Sabancı: Müslüman kimliğimizi inkâr edemeyiz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Mareşal’in gidişiyle dengeler değişti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.