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26 EKİM 2018 CUMA - YIL: 49

BM'den dörtlü Suriye zirvesi hakkında açıklama

26 Ekim 2018, Cuma 14:17
Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Türkiye'nin ev sahipliğinde yarın İstanbul'da düzenlenecek Suriye konulu dörtlü zirveyi memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

WFP Sözcüsü Herve Verhoosel, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla yarın İstanbul'da yapılacak Suriye konulu dörtlü zirveye ilişkin konuştu.

Zirvede, Suriyeli sivillerin durumunun öncelikle ele alınması çağrısında bulunan Verhoosel, ülkenin yeniden inşasının ve açlık krizinin sona ermesinin çatışmaların tamamen sona ermesiyle mümkün olacağını vurguladı.

Sözcü Verhoosel, Suriye'de 2011'de patlak veren iç savaşın milyonlarca insanı açlık ve fakirliğe mahkum ettiğinin altını çizerek, 6 buçuk milyon Suriyelinin bir sonraki yemeğinin nereden geleceğini bilmeden yaşadığını aktardı.

"Milyonlarca aileye gıda yardımını sürdürmek için Suriye'deki istikrar ve güvenlik hayati önem taşımaktadır." ifadesini kullanan Verhoosel, Türkiye'nin ev sahipliğinde Rusya, Almanya ve Fransa'nın katılacağı Suriye konulu dörtlü zirveyi memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Rukban'a insani yardım konvoyu yine rejim engeline takıldı

Verhoosel, bir soru üzerine hafta içinde insani yardım ulaştırılacağı açıklanan ülkenin güneybatısındaki Rukban kampına BM konvoyunun henüz hareket etmediğini söyledi.

"Güvenlik gerekçesiyle" konvoyun bekletildiğini bildiren Verhoosel, konvoyun ne zaman yola çıkacağını kestiremediğini ifade etti.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın danışmanı Jan Egeland, 18 Ekim'de yaptığı açıklamada, Beşşar Esed rejiminin, ocak ayından bu yana insani yardım sevkiyatına izin vermediği Rukban kampına nihayet yardım ulaştırabileceklerini aktarmıştı.

Rejimin BM'nin insani yardım konvoylarına yeşil ışık yaktığı bilgisini paylaşan Egeland, Ürdün sınırındaki kampta yaşayan yaklaşık 50 bin sivile gıda ve sağlık yardımlarından oluşan konvoyu bu hafta içinde göndermeyi umduklarını kaydetmişti.

 

AA

Etiketler: BM, insanlık, Suriye, yardım
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