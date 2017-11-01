BM'den dünyaya acil ve önemli çağrı

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), Paris İklim Anlaşması hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için hükümetler ve diğer aktörlere acil olarak karbon salınımını azaltıcı çalışmalar başlatmaları için çağrı yaptı.

UNEP'ten yapılan açıklamada, Bonn’da düzenlenecek BM İklim Değişikliği Konferansı öncesinde yayımlanan BM Emisyon Açığı Raporu’nun sekizinci baskısının sonuçlarına yer verildi.

Emisyon azaltımı konusundaki ulusal hedeflerle, 2030 yılına kadar azaltılması gereken emisyon miktarının sadece üçte birinin azaltılabileceği, özel sektördeki ve ulusal düzeydeki çalışmaların da yavaş ilerlediği ifade edildi.

Paris İklim Anlaşması'nın küresel ısınmayı 2 santigrat derecenin altında tutmayı hedeflediğine işaret edilerek, bu hedefin 1,5 santigrat derece olarak revize edilmesinin de gündemde olduğu bildirildi.

Açıklamada, Mevcut Ulusal Katkı Niyet Beyanları (INDC) ile ilgili somut adımlar atılsa bile dünyanın 2100 yılına kadar en az 3 santigrat derece ısınma olasılığı bulunduğuna dikkat çekilerek, "Bu da hükümetlerin 2020’de INDC’lerini revize ederken çok daha iddialı taahhütlerde bulunmaları gerektiği anlamına geliyor." ifadelerine yer verildi.

"Emisyon salınımı teknolojik yatırımlarla azaltılabilir"

UNEP'in açıklamasında, ABD'nin 2020’de Paris İklim Anlaşması’ndan ayrılması halinde resmin daha da karanlık olacağına işaret edilerek, emisyon salınımının tarım, yapı, enerji, ormancılık, sanayi ve ulaşım sektörlerinde yapılacak teknolojik yatırımlarla azaltılabileceği belirtildi.

Karbondioksit emisyonlarının 2004 yılından bu yana stabil olduğu, bunun kısmen de olsa yenilenebilir enerjideki, özellikle de Çin ve Hindistan’daki büyümeden kaynaklandığı kaydedildi.

Mevcut Paris hedefleriyle emisyonların 2030 yılında 11-13,5 gigaton karbondioksit eş değeri (GtCO2e) seviyesine çıkacağı ve bu seviyenin de 2 santigrat derece hedefine ulaşmada yeterli olmadığı belirtilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Paris hedeflerini tutturabilmek adına hükümetler (Paris taahhütlerini güncellemeleri de dahil), özel sektör, şehirler ve diğer aktörlerin daha yüksek ve daha hızlı emisyon azaltımı gerçekleştirecek çalışmaları bir an önce uygulamaya başlamaları gerekiyor. Rapor, bunu özellikle tarım, yapı, enerji, ormancılık, sanayi ve ulaşım sektörlerinde hayata geçirmenin yollarını ele alıyor. Bu sektörlerde teknolojiye yatırım yapılarak, çoğu zaman önlenen her bir ton karbondioksit için 100 ABD doları altında yatırım yaparak, 2030 yılına kadar yılda 36 GtCO2e miktarına kadar emisyon azaltımı sağlanabilir. Sektörlerdeki potansiyelin büyük kısmı belirli birkaç alanda yapılacak yatırımlardan geçiyor; güneş ve rüzgar enerjisi, verimli teçhizat, verimli binek araçları, ormanlaştırma ve ormansızlaştırmanın durdurulması. Yalnızca bu alanlarda önerilen eylemlere odaklanarak ki bunlar ya çok düşük maliyetli ya da sıfır maliyetli 2030 yılında 22 GtCO2e kadar emisyon azaltımı gerçekleştirilebilir."

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Bilim adamlarından dünyaya 'kritik eşik' uyarısı

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'Karbon ayak izi' nedir ve Bediüzzaman Said Nursî’nin 'ayak izi' ne kadardır?

Bugün insanların tüketimleri oranında çevreye verdiği zararlar ölçülerek karbon ve ekolojik ayak izleri numaralandırılmaktadır.

‘Karbon ayak izi’ bir kişinin bir yılda tabiata salınmasına vesile olduğu karbondioksit miktarını ifade etmektedir. Karbonla ilgili olarak yiyecekler, giyecekler seyahatler, özel araçlar, uçak yolculukları, toplu taşım, doğal gaz, petrol ve kömür tüketimleri gibi bölümler ölçü alınmaktadır.

Ekolojik ayak izi ise, bir kimsenin tükettiği tabii kaynakların yeniden üretilmesi için ihtiyaç duyulan kara ve deniz sahasının ölçülmesidir ekolojik ayak izi.

Devamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/karbon-ayak-izi-nedir-ve-bediuzzaman-said-nursi-nin-ayak-izi-ne-kadardir_371170

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WMO'dan endişelendiren kritik rapor!

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http://www.yeniasya.com.tr/bilim-teknoloji/wmo-dan-endiselendiren-kritik-rapor_415295

Küresel ısınma tehdidi büyüyor

Son zamanların üzerinde en sık konuşulan konularından birisi de küresel ısınma. Dünyanın tehdit altında olduğunu belirten uzmanlar “küresel ısınma ruh sağlığımızı da bozuyor” dedi.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/bilim-teknoloji/kuresel-isinma-tehdidi-buyuyor_408498

'Karbon ayak izi' nedir ve Bediüzzaman Said Nursî’nin 'ayak izi' ne kadardır?

Bugün insanların tüketimleri oranında çevreye verdiği zararlar ölçülerek karbon ve ekolojik ayak izleri numaralandırılmaktadır.

‘Karbon ayak izi’ bir kişinin bir yılda tabiata salınmasına vesile olduğu karbondioksit miktarını ifade etmektedir. Karbonla ilgili olarak yiyecekler, giyecekler seyahatler, özel araçlar, uçak yolculukları, toplu taşım, doğal gaz, petrol ve kömür tüketimleri gibi bölümler ölçü alınmaktadır.

Ekolojik ayak izi ise, bir kimsenin tükettiği tabii kaynakların yeniden üretilmesi için ihtiyaç duyulan kara ve deniz sahasının ölçülmesidir ekolojik ayak izi.

Devamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/karbon-ayak-izi-nedir-ve-bediuzzaman-said-nursi-nin-ayak-izi-ne-kadardir_371170