BM'den IŞİD raporu: Hala savaşabilecek kapasitedeler

BM, IŞİD'in toprak ve gelir kaybına rağmen halen savaşı sürdürecek maddi imkâna sahip olduğunu duyurdu.

BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jeffrey Feltman, BM Güvenlik Konseyi'nde "Uluslararası barış ve güvenliğe yönelik IŞİD tehdidi" konulu toplantıda yaptığı sunumda, BM Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan son IŞİD raporuna ilişkin bilgi verdi.

"IŞİD birçok bölgede savunma durumuna geçti" ifadesini kullanan Feltman, IŞİD'in kontrolü altındaki topraklar ve gelir kaynakları azalsa da örgütün eylemlerini devam ettirecek maddi imkânlara sahip olduğunu belirtti.

Örgütün gelir kaynaklarının gasp ve akaryakıt kaçakçılığına dayandığını vurgulayan Feltman, akaryakıt gelirleri azalan IŞİD'in fidye gibi diğer gelir getirici eylemlere yönelebileceği endişesi duyulduğunu söyledi.

Feltman, IŞİD'in giderek gizli ve şifreli iletişime ve militan devşirme yöntemlerine yöneldiğini kaydederek, "IŞİD, saldırılarını Irak ve Suriye'nin komşusu olan ülkelere yaydı ve bölgeden uzaktaki takipçilerini de eylem yapmaları konusunda cesaretlendirmeyi sürdürüyor. Irak ve Suriye'den ayrılan yabancı terörist savaşçılar, kendi ülkelerindeki terör tehdidini de artırıyor" dedi.

IŞİD'le mücadele konusunda ülkeler arasında bilgi paylaşımı ve işbirliğinin arttığını dile getiren Feltman buna karşın "İleri yolcu bilgi sistemleri"nin kullanımı da dâhil olmak üzere daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Feltman, IŞİD'le mücadelenin yanı sıra, bu örgütlere zemin hazırlayan çatışmaların da engellenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Konseydeki konuşmaların ardından üyeler kapalı toplantıya geçti. Toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.