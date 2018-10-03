BM’den İsrail’e kınama

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Özel Raportörü Michael Lynk, Gazze sınırındaki “Büyük Dönüş Yürüyüşü” gösterilerinde geçen cuma günü 7 Filistinliyi şehit eden ve 200’den fazlasını yaralayan İsrail’i kınadı.

Lynk, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güvenlik güçlerinin Filistinli göstericileri şehit etmeye ve yaralamaya devam etmesinin “insan haklarına ve insan onuruna hakaret olduğunu” vurguladı. “Uluslararası insan hakları hukuku, kolluk kuvvetlerin güç kullanımı konusunda katı yükümlülükler getiriyor.” diyen Lynk, göstericilere karşı ölümcül güç kullanımının kesinlikle yasak olduğu uyarısında bulundu. Lynk, şehit olan ve yaralanan Filistinlilerin İsrail için bir tehdit unsuru olmadığına da dikkati çekti. AA

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