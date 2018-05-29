BM’den “kayıp prens” çağrısı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği sözcüsü Liz Throssell, BM Cenevre Ofisi’nde düzenlenen basın toplantısında, “herhangi bir açıklama yapılmaksızın” veya “ortada bir süreç olmadan” Suudi Arabistan’daki “keyfi gözaltı” ve “ortadan kaybolmalar”dan endişe duyduklarını söyledi.

Sözcü Throssell, bunun son örneğinin de El Raşid hanedanından gelen şair Navaf Talal bin Abdülaziz el Raşid’in oğlu Prens Navaf Talal Raşid’in ortadan kaybolması olduğunu belirtti. İddialara göre, Suudi Arabistan ve Katar vatandaşı olan Prens Raşid’in 12 Mayıs’ta Kuveyt’ten ayrıldığını aktaran Throssell, o tarihten bu yana kendisinden haber alınamadığına dikkati çekti. Throssell, “Suudi Arabistan makamlarını, acilen kendisinin nerede olduğu, tutuklanıp tutuklanmadığı ya da suçlandıysa bunun hangi sebepten kaynakladığını açıklamaya çağırıyoruz” dedi. AA

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