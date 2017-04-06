BM'den, 'kirli savaşa' ateşkes çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’nın özel danışmanı Jan Egeland, Suriye’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla ABD, Rusya, Türkiye ve İran’a 72 saatlik ateşkes sağlanması için çağrıda bulundu.

Egeland, Suriye’de yaklaşık 400 bin kişinin mahsur kaldığı Guta’ya insani yardım ulaştırılabilmesi üç gün sürecek bir ateşkes ilan edilmesini istedi ve ABD, Rusya, İran ile Türkiye'ye ateşkese destek olma çağrısı yaptı.

"Yeni bir Halep olayı yaşanmasını kimse istemiyor"

BM’nin Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Jan Egeland, Cenevre'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında bulunan Guta bölgesinde en kısa sürede bir ateşkese gidilmesi gerektiğini söyledi ve ‘Ortada 7 yıldır süregelen bir savaş var, bu İkinci Dünya Savaşı’ndan bile çok daha uzun bir süre. Sivillerin korunması, insani acıların önlenmesi gerekiyor. Bu kirli savaşta, büyük kirli adamların kolladığı öteki kirli adamlar, zehirli kimyasallarla çocukları, kadınları, masum ve çaresiz insanları öldürüyor’ dedi. Bölgede yaşanan felaketin, tsunami, toprak kayması, yada öteki doğal afetlerden değil, kirli bir savaştan kaynaklandığını belirten Egeland, en kısa sürede hayata geçirilmesi gereken ateşkes sürecinin bu felaketin daha da büyümesini önleyeceğini dile getirdi ve ‘Ruslar da dahil olmak üzere herkes buradaki durumun çok vahim olduğunu ve doğu Guta için özel bir düzenleme yapılması gerektiğini kabul ediyor. Hiç kimse bizim gözetimimiz altında yeni bir Doğu Halep olayının yaşanmasını istemiyor. Oradaki sivillere yardım etmekteki başarısızlığımızdan ders almalıyız’ diye konuştu.