BM'den Kudüs açıklaması

BM Genel Sekreteri Guterres, "Kudüs, BMGK ve BM Genel Kurul kararları temel alınarak, iki taraf arasında doğrudan görüşmeler yoluyla en son çözülmesi gereken bir konudur." değerlendirmesinde bulundu.

AA

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