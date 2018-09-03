BM'den Libya'da savaşan taraflara ateşkes çağrısı

BM, Trablus'ta çatışan taraflara saldırıları durdurma çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM), Libya'nın başkentinde bir haftadır çatışan taraflara saldırıları durdurma ve ateşkes konusunda müzakerelere başlama çağrısında bulundu. Libya'daki BM İnsani Yardım Koordinatörü Maria Ribeiro, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık bir haftadır süren çatışmalarda 4'ü çocuk 14 sivilin öldüğü 100 kişinin de yaralandığını ifade etti. Ribeiro, tüm taraflardan meskun mahallerde gelişi güzel silah kullanmayı bırakmalarını, her türlü şiddetin durdurulmasını ve ateşkes görüşmelerine geçilmesini talep etti. Ribeiro açıklamasında, Trablus'ta ailelerin roketlerin sivillerin yaşadığı bölgelere gelişi güzel fırlatılması nedeniyle korku içinde yaşadığına dikkati çekti. Ayrıca açıklamada, ailelerin evlerinden kaçmak zorunda kaldıkları ve bir sağlık merkezinin de zarar gördüğü belirtildi. Libya'nın başkenti Trablus, geçen pazar gününden bu yana Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı tugaylar arasında çatışmalara sahne oluyor. UMH Başkanlık Konseyi, kentteki çatışmalar dolayısıyla bugün başkent ve çevresinde olağanüstü hal ilan etmişti. AA

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