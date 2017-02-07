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7 ŞUBAT 2017 SALI - YIL: 47

BM'den Myanmar'a Arakanlı Müslümanlar çağrısı

07 Şubat 2017, Salı 18:06
Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi Özel Danışmanı Adama Dieng, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) yönelik insan hakları ihlallerini dehşet verici olarak niteledi.

Dieng, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) tarafından 3 Şubat'ta yayımlanan rapora ilişkin açıklamasında, bölgedeki sivil nüfusa karşı ciddi hak ihlalleri suçlamalarının yer aldığını belirtti.

Dieng, "Ben ve birçok kişi Myanmarlı yetkilileri OHCHR'nin yayımladığı rapordaki bu suçlamaları bağımsız ve tarafsız bir şekilde araştırmaya çağırıyoruz. OHCHR'nin yaptığı araştırma, bu suçlamaları daha da güçlendiriyor ve de güvenlik güçlerinin kabul edilemez bir şiddet ile insanlık dışı eylemlerde bulunduğunu ortaya koyuyor. Bu şiddet hemen durdurulmalı." dedi.

Devlet Başkan Yardımcısı Myint Swe liderliğindeki soruşturma komisyonun olayda herhangi bir suistimal bulunmadığına yönelik açıklamasını da eleştiren Dieng, "Şiddet olaylarının yaşandığı yerlere sınırsız erişimi olan hükümet komisyonunun, iddiaları destekleyecek hiçbir şey bulamaması, diğer yandan bölgeye erişimi olmayan OHCHR'nin komşu ülkeye kaçan mültecilerle yaptığı mülakatlarda ciddi kanıtlara erişmesi endişe verici." ifadesini kullandı.

"Hükümet komisyonunun yeni bir soruşturma açması, şu durumda güvenilir bir seçenek değildir." diyen Danışman Dieng, uluslararası gözlemcilerin bulunacağı gerçekten bağımsız ve tarafsız bir komisyon kurulması çağrısında bulundu.

BM Soykırımın Önlenmesi Özel Danışmanı Dieng, "Hükümet, sorunu çözme konusunda kararlı olduğuna uluslararası toplumu ve bölgesel aktörleri inandırmak istiyorsa duyarlı davranmalı ve samimiyetini ortaya koymalıdır." şeklinde konuştu.

OHCHR'nin 3 Şubat'ta yayımladığı rapora göre,  Myanmar güvenlik güçleri bölgede yürüttükleri operasyonlarda, toplu tecavüz, adam kaçırma, yargısız infaz, yağmalama, darp gibi çok sayıda insanlığa karşı suç işledi. 

Arakan eyaletinde 9 Ekim'de sınır karakollarına saldırılar düzenlenmesinin ardından Myanmar ordusu, bölgeye güvenlik operasyonları başlatmıştı. Rohingya dayanışma grupları, operasyonların başlamasından bu yana en az 400 Arakanlı Müslümanın öldüğünü, çok sayıda kadına tecavüz edildiğini ve köylerinin yakıldığını belirtiyor.

Sınır karakollarının bulunduğu Maungdaw ve Yathay Taung kasabalarında nüfusun çoğunluğunu, BM tarafından dünyada en fazla zulüm gören topluluk olarak tanımlanan Arakan Müslümanları oluşturuyor.

Arakan eyaletinde 2012 yılında Budistler ile Müslümanlar arasında çıkan şiddet olaylarında çoğu Müslüman çok sayıda kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmiş, yüz binlerce Müslüman bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştı.

AA

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