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16 OCAK 2017 PAZARTESİ - YIL: 47

BM'den ortak Suriye açıklaması: "700 bin kişi hapsolmuş şekilde yaşıyor"

16 Ocak 2017, Pazartesi 09:57
Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'de insani yardıma muhtaç aile ve çocuklara acil, koşulsuz ve güvenli erişim sağlanması için çağrıda bulunarak, 2016'da yaşanan trajedilerin bu yıl da tekrar etmesine izin verilmemesini istedi.

Dünya Gıda Programı Başkanı Ertharin Cousin, UNICEF Genel Direktörü Anthony Lake, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Durumlar Koordinatörü Stephen O'Brien, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Margaret Chan ve BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi tarafından yapılan ortak açıklamada Suriye'deki insani duruma dikkat çekildi.

Açıklamada, Suriye'de ateşkesi uygulamak için çabaların devam ettiği hatırlatılarak, "Ülke genelinde insani yardımlardan mahrum aileler ile çocuklara acil, koşulsuz ve güvenli bir şekilde erişimin sağlanması için yeniden çağrıda bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

"700 bin kişi hapsolmuş şekilde yaşıyor"

Suriye'de insanların acı çekmeye devam ettiği, en temel insani gereksinimlerinden mahrum kaldığı belirtilen açıklamada, dünyanın bu duruma sessiz kalmaması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Bugün Suriye'de 15 kuşatılmış bölgede yaklaşık 300 bini çocuk 700 bin kişi hala hapsolmuş şekilde yaşıyor. İki milyondan fazlası çocuk olmak üzere yaklaşık 5 milyon kişi yaşanan savaş, güvensizlik ve erişimin kısıtlı olması nedeniyle insani yardımların ulaştırılmasının neredeyse imkansız olduğu bölgelerde yaşıyor."

"Trajedilerin tekrar etmesine izin vermemeliyiz"

Açıklamada, çocukların yetersiz beslenmeden kaynaklanan hastalıklarla çatışma bölgelerinde yaralanma riskleriyle karşı karşıya kaldığına işaret edilerek, travmatik olaylara ve şiddete tanıklık eden birçok çocuğun desteğe ihtiyac duyduğu belirtildi.

BM açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Halep'in doğusundaki kuşatma dehşeti insanlığın bilincinde yok oldu, fakat Suriye halkının ihtiyaçları, yaşamları ve geleceklerinin dünyanın vicdanından kaybolmasına izin vermemeliyiz. 2017'de Suriye halkının 2016'da yaşadığı trajedilerin tekrar etmesine izin vermemeliyiz."

AA

Etiketler: bm, suriye, halep, insani yardım
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