BM'den Suriye'de 'kimyasal savaş' uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Rusya, İran ve Türkiye'ye Suriye'nin İdlib kentine yapılacak olası askeri operasyonunun 'kimyasal savaşa' yol açabileceği uyarısında bulundu.

Rusya ve Suriye rejimi İdlib'e yönelik bir askeri operasyonun işaretlerini verirken BM'den kritik bir uyarı geldi. BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, İdlib'te yüksek sayıda yabancı savaşçı bulunduğunu, bunlar arasında tahminen 10 bin silahlı teröristin olduğunu, ancak kente yönelik bir askeri operasyona kalkışmak yerine insani koridorların açılmasına öncelik verilmesi gerektiğini söyledi.

Mistura, böylesi bir askeri operasyonun, kentte bulunan farklı grupları kimyasal silah kullanmaya itebileceği uyarısında bulundu.

Son günlerde Rusya ile İdlib konusunda diplomatik temaslarını yoğunlaştıran Türkiye, İdlib'e yönelik bir askeri operasyona şiddetle karşı çıkıyor. Geçen hafta Moskova'da mevkidaşı Lavrov ile görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İdlib'e bir askeri operasyon felaket olur" uyarısında bulunmuştu.