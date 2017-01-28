"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 OCAK 2017 CUMARTESİ - YIL: 47

BM'den Trump'a mülteci çağrısı

28 Ocak 2017, Cumartesi 19:48
Birleşmiş Milletler (BM), ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den mülteci kabulü durdurması ve tüm mülteci başvurularının 4 aylığına askıya almasına tepki göstererek, ABD'ye, savaştan ve çatışmalardan kaçanlara sınırlarını kapatmama çağrısı yaptı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve BM'nin göç örgütü olan Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Beyaz Saray'ın, ABD kamuoyunda uzun zamandır tartışmalara neden olan mültecilerin ülkeye kabulünü sınırlandıran ve göçmen vizelerine katı güvenlik prosedürleri getiren başkanlık kararnamesini kamuoyu ile paylaşması sonrasında ortak bir yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, dünya genelindeki mülteciler ve göçmenlerin ihtiyaçlarının her zamankinden daha fazla olduğu belirtilerek, ABD'nin bu insanlar için uyguladığı yerleştirme programının önemine ve devam etmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Mültecileri yerleştirme programının hayati önemi olduğunun altı çizilen açıklamada, "BM, ABD'nin dünya genelinde savaştan, çatışmalardan ve zulümden kaçanları koruyucu rolünü ve bu alandaki liderliğini devam ettireceğini umuyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Mültecilerin; dini, ırkı ve uyruğu ne olursa olsun eşit şekilde muamele görmeleri gerektiğine güçlü bir şekilde inanıyoruz." denildi.

Trump, Ortadoğu'dan gelecek Hristiyan mültecilere öncelik vereceğini ifade etmişti.

Trump'ın dün Pentagon'u ziyaretinde imzaladığı "Yabancı Teröristlerin ABD'ye Girişinden Ülkeyi Korumak" başlıklı başkanlık kararnamesi, ikinci talimata kadar Suriye'den mülteci kabulünü durduruyor. Bu kararnamenin ardından şu anda vize işlemleri devam eden ya da ABD'ye girmek üzere olan Suriyeli mültecilerin durumu merak konusu oldu.

Ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığının yürüttüğü "Mülteci Kabul Programı" ise 120 gün süreyle askıya alındı. Belirtilen süre tamamlandıktan sonra sadece İç Güvenlik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Ulusal İstihbarat Direktörünün ortak onay verdiği ülkelerden mülteci kabul edilmeye başlanacak. ABD'nin 2017 mali yılında kabul edeceği mülteci sayısı da 110 binden 50 bine düşürüldü.

Aynı kararname kapsamında, "terörle ilintili olduğu düşünülen" ülkelerden gelenlerin 30 gün boyunca ABD'ye kabul edilmeyeceği, bu süre içinde ilave tedbirlerin alınacağı bildirildi. Metinde doğrudan ülke adı zikredilmese de bu ülkelerin Irak, Libya, Suriye, İran, Sudan, Somali ve Yemen olduğu belirtiliyor. 

AA

Okunma Sayısı: 122
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    81 ilde 50 bin polisle huzur operasyonu

    Yıldırım ve İngiltere Başbakanı ortak açıklama yaptı

    Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

    HDP Milletvekili Hüda Kaya serbest

    Soru işaretlerini gideren açıklama

    Eski hakim Ekinci tutuklandı

    İsim vermeden tepki gösterdi

    İngiliz Bakandan 15 Temmuz darbe girişimi hakkında önemli açıklama

    Bakan Işık: Tam bir hayal kırıklığıdır

    CIA belgelerinde Türkiye ve Kıbrıs ile ilgili dikkat çeken ayrıntı

    Facebook'un kurucusu Zuckerberg'ten Trump'a tepki

    Trump, mülteci kabulünü durdurdu: Hristiyan mültecilere öncelik vereceğim

    TSK, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 158 günlük bilançosunu açıkladı

    Darbe anayasasını muhafaza etmek; sözde demokrasidir, sözde demokratlıktır

    Türk askerlerine saldıracaklardı

    Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

    Seviyesiz üslup kutuplaştırıyor

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Kılıçdaroğlu'ndan Başbakan'a zor sorular

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    OHAL KHK’ları mutlaka hukuktan dönecek
    Genel

    İngiliz Bakandan 15 Temmuz darbe girişimi hakkında önemli açıklama
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni Asya AB sürecini niye destekliyor?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Mecelle yerine İsviçre kànunları
    Ahmet BATTAL

    İktidar olmadan muktedir olanlar...
    Süleyman KÖSMENE

    Faizi elden nasıl çıkarabiliriz?
    Genel

    Darbe anayasasını muhafaza etmek; sözde demokrasidir, sözde demokratlıktır
    Mehmet KARA

    Siyasetçi kullandığı kelimelere dikkat etmezse…
    Yasemin YAŞAR

    Şimdi “Nutuk” okuma zamanı
    Risale-i Nur'dan

    Meşrûtiyeti istibdatla lekedâr etmeyin

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.