BM'den Türkiye ve Rusya'ya İdlib çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Rusya lideri Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, İdlib’teki durumla ilgili bir an önce formül bulmaları çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Cenevre'de yaptığı basın açıklaması sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, İdlib'teki durumla ilgili bir an önce anlaşmaları için çağrı yaptı.

Rus ve Türk liderlere seslenen De Mistura, "Sizler, birbirinizle görüşebilen kişilersiniz. Birbirinizi arayınız, bu kâbus gibi dönemin son bulmasına yardım edecek formülü oluşturunuz. İkinizin yapacağı telefon görüşmesi, Tahran'daki zirve öncesinde dahi büyük değişikliklere sebep olabilir" diye konuştu.

Önümüzdeki günlerin İdlib sorununun çözümü için ‘son derece önemli olacağını' belirten de Mistura, "Başkan Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmelerinin aciliyetini hissediyoruz" ifadelerini kullandı.

De Mistura'ya göre Rusya ve Türkiye, daha önce doğu Halep konusunda olduğu gibi İdlib sorunu için de barışçıl, mantıklı bir çözüm bulabilecek.

'RUSYA VE TÜRKİYE'YE DAHA ÇOK ZAMAN TANINMASINI RİCA EDİYORUZ'

Rusya ve Türkiye'ye İdlib'deki durumla ilgili çözüm üretmek için daha çok zaman tanınması ve çatışmaların şiddetlenmesinden kaçınılması ricasında bulunan De Mistura, "Müzakereler için, özellikle de diyalog yürüten ve bana göre İdlib sorunun çözümü oldukları açıkça görülen Rusya ve Türkiye'ye daha çok zaman tanınmasını rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu bölgede 1 milyonu çocuk toplam 2.9 milyon kişinin hayatının kurtarılması adına tarafların İdlib'de çatışmalardan azami derecede kaçınması gerektiğini vurgulayan de Mistura, olumsuz bir senaryodaysa BM'nin ihtiyaç duyan herkese insani yardım ulaştırma olanağına sahip olması gerektiğinin altını çizdi.

Rusya, İran ve Türkiye'nin İdlib'de birer garantör ülke olarak barışçıl bir çözüm arayışı konusunda özel bir sorumluluk üstlendiklerine dikkat çeken diplomat, "Bu nedenle Tahran'da Cuma günü gerçekleşecek olan son derece önemli zirveyi çok dikkatli ve büyük umutlarla izliyor olacağız" diye konuştu.