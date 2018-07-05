BM'den Ürdün'e 'sınır kapılarını sivillere aç' çağrısı

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, Ürdün'e Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak sınır kapılarına gelen sivillere sınır kapılarını acil olarak açması çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler tarafından (BM), Suriye'nin güneybatısından Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak Ürdün sınırına göç edenlerin sayısının 320 bini geçtiği belirtilerek, Ürdün'e sınırları açma çağrısında bulunuldu.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Flippo Grandi, yaptığı yazılı açıklamada, "Suriye'nin güneybatısında ağır bombardıman ve hava saldırıları da dahil çapraz ateş arasında kalan sivil halk için ciddi endişe duyuyorum." ifadesini kullandı.

Grandi, Dera'da yaklaşık 750 bin sivilin hayatının tehlike altında olduğunun altını çizdi.

Rejim ve destekçilerinin saldırıları sonucu yerinden edilen sivillerin sayısının 320 bini geçtiğini aktaran Grandi, Ürdün sınırındaki Nasib/Jaber bölgesindeki kampta kalan 60 bin kişi de dahil olmak üzere evlerini terkeden sivillerin "korkunç" ve "güvensiz" şartlarda yaşadığını vurguladı.

Grandi, Ürdün sınırında bulunan bölgelerdeki saldırıların sivillerin yaşamını tehdit ettiği uyarısında bulunarak, kaçan sivillerin güvenliklerini sağlamak için Ürdün'e sığınmaktan başka seçenekleri olmadığına dikkati çekti.

Ürdün'e, Dera'dan kaçan sivillere sınırlarını açmasını ve uluslararası toplumun da bu ülkeye acilen yardım etmesi çağrısında bulunan Grandi, şunları ifade etti:

"Acil tehlikeler göz önüne alındığında, güvenlik ihtiyacı duyan sivillere Ürdün'de geçici sığınma hakkı verilmesini ve uluslararası toplumun Ürdün'e dayanışma ve sorumluluk paylaşımı ruhuyla acil ve maddi destek tedarik etmesini savunuyorum."

Grandi, Suriye'deki en önemli önceliğin çatışmaların sona erdirilmesi için siyasi çözüm bulunması ve sivillerin daha fazla acı çekmesinin önlenmesi olduğunu belirtti.

Ülkedeki tüm taraflara çatışmalara son verme, insani yardım kuruluşlarının hayat kurtarıcı yardımlarına izin vermeleri ve yaralıların tahliye edilmesi çağrısını yapan Grandi, BM olarak sivillere yardım ulaştırılması için en büyük çabayı göstereceklerini bildirdi.

Ateşkes görüşmeleri sonuçsuz kalmıştı

Suriye'nin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illerinde kapsamlı bir ateşkesin sağlanması için Rusya ile ateşkes müzakerelerini yürüten askeri muhalifler arasında anlaşma sağlanamamıştı.

Dera ve Kuneytra, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alıyordu. Rusya, ABD ve Ürdün, 2 ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı. ABD de bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.