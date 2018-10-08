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8 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

BM'den ve ABD'den 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması

08 Ekim 2018, Pazartesi 22:43
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, "Genel Sekreter, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasından son derece endişe duyuyor." dedi.

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin bir açıklama da Fransa'dan

'Buradan çıktı' demekle kendini kurtaramaz'

Basın mensuplarından Suudi gazeteci Kaşıkçı açıklaması

Türkiye, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda arama izni istedi

Kaşıkçı krizi büyüyor

Birleşmiş Milletler (BM), Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasının son derece endişe verici olduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Washington Post Yazarı Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın durumuna ilişkin soruları yanıtladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Kaşıkçı'nın durumunu yakından takip ettiğini belirten Dujarric, ''Genel Sekreter, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasından son derece endişe duyuyor.'' dedi.

Dujarric, Bulgaristan'da yolsuzlukları araştıran gazeteci Viktoria Marinova'nın öldürülmesi de dahil olmak üzere son dönemde yaşanan gazetecilere yönelik şiddet olaylarının oldukça endişe verici olduğunu ifade etti.

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ABD'li senatörlerden 'Kaşıkçı' tepkisi

 

ABD Senatosunun önde gelen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, "Suudi-ABD ilişkisinin yararı için artık (bu konuda) dürüst cevaplar verilmelidir." dedi.

ABD'de Cumhuriyetçi Partinin önemli isimlerinden Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili, "Eğer Suudi yönetiminin yanlış yaptığına ilişkin iddialarda herhangi bir hakikat payı varsa, bu durumun ABD-Suudi ilişkilerine yıkıcı etki yapacağı, ayrıca hem ekonomik hem de diğer açılardan bunun ağır bir bedelinin olacağı konusunda hemfikiriz." ifadesini kullandı.

Graham, Kaşıkçı'nın akıbeti hakkında Twitter hesabından paylaşımlarda bulunarak Riyad yönetimine sert eleştirilerde bulundu.

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın durumuyla ilgili gündeme gelen endişeleri tamamen paylaştığını kaydeden Graham, "Bay Kaşıkçı'nın başına ne geldiyse bunu ortaya çıkarmamız, Suudi yönetiminin Kaşıkçı'nın nerede olduğuyla ilgili bilgilere ve yürüttüğü soruşturmaya dair net cevaplar vermesi bir zorunluluktur." yorumunu yaptı.

"Yıkıcı etki yapar"

Bir diğer Cumhuriyetçi senatör Bob Corker ve Demokrat Senatör Ben Cardin ile bu konuyu görüştüğünü ve her iki senatörün de aynı endişeleri paylaştığını vurgulayan Graham, şu ifadeleri kullandı:

"Suudi-ABD ilişkisinin yararı için artık (bu konuda) dürüst cevaplar verilmelidir. Eğer Suudi yönetiminin yanlış yaptığına ilişkin iddialarda herhangi bir hakikat payı varsa, bu durum ABD-Suudi ilişkilerine yıkıcı etki yapacağı, ayrıca hem ekonomik hem de diğer açılardan bunun ağır bir bedelinin olacağı konusunda hemfikiriz."

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğunda öldürdürüldüğü iddiası ABD'de tepkiye neden olmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, "Konuyu yakından takip ediyoruz." değerlendirmesi dışında bir yorum yapmazken, Washington Post Gazetesi Editörü Direktörü Fred Hiatt, "Cemal'in öldürüldüğü haberleri doğru ise bu korkunç ve akıl sır ermez bir fiildir." ifadesini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin son açıklamasında, "Başkonsolosluk yetkilileri 'buradan çıktı' demekle kendini kurtaramaz." demişti.

 

AA

Etiketler: cemal kaşıkçı, bm abd
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