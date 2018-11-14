BM, Doğu Afrika'daki Eritre ülkesine uyguladığı yaptırımları kaldırdı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Eritre'ye yönelik silah ambargosu ve seyahat yasağını da içeren yaptırımları kaldırma kararı aldı.

Eritre'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması kararı, BM Güvenlik Konseyinde oy birliğiyle kabul edildi. Karar, Afrika Boynuzu ülkeleri Etiyopya ve Eritre arasındaki 20 yıllık ihtilafa son veren barış anlaşmasın imzalanmasının ardından alındı. BMGK, 2009'dan beri Eritre'ye Somali'deki El-Kaide bağlantılı Eş-Şebab terör örgütüne destek verdiği iddiaları nedeniyle yaptırım uyguluyordu. Kararla, Eritre'ye yaklaşık on yıldır uygulanan seyahat yasağı, bazı kurum ve kişilerin mal varlıklarının dondurulması ve silah ambargosu kaldırılmış oldu. AA

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