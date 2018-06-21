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21 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

BM: Doğu guta'da her iki taraf da savaş suçu işledi

21 Haziran 2018, Perşembe 14:25
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Bağımsız Uluslararası Suriye Araştırma Komisyonu, Şam'ın Doğu Guta bölgesiyle ilgili hem hükümet güçlerini hem de karşıt silahlı grupları suçlayan bir açıklama yayımladı.

BMMYK'ye bağlı Araştırma Komisyonu'nun açıklamasında ''Sivillerin yerleşim bölgelerine yönelik sürekli tekrarlayan ayrımsız top ateşi yoluyla hükümet yanlısı güçler, silahlı gruplar ve terör örgütü üyeleri, hepsi aynı şekilde, birbirlerine karşıt tarafların kontrolünde yaşayan sivil nüfuslar arasında terör yayma niyetiyle savaş suçu işlemiştir'' denildi.

'SİVİL AYRIMI GÖZETİLMEDİ'

Araştırma Komisyonu, Doğu Guta'da korunan tesis ve yerleşim yerlerine ayrım gözetmeksizin saldırı düzenlediği ve sivillerin gıda ile ilaca erişimini engellediği için Suriye hükümet güçlerinin insanlığa karşı suç ve savaş suçu işlediği sonucuna vardı.

'SİVİLLER FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK ZARAR ALTINDA'

Açıklamada ''5 yıllık kuşatmanın üst üste birikerek artan fiziksel ve psikolojik zararı, ülke çapında yüz binlerce erkek, kadın ve çocuğu olumsuz etkilemeye devam ediyor'' ifadelerine yer verildi.

 

MİLİTANLARDAN TEMİZLENDİ

Suriye hükümet güçleri bir yandan Doğu Guta'dan teröristleri çıkarmak için Şam Çeliği operasyonunu yürütürken hükümetin dış destekli silahlı gruplarla vardığı anlaşmalar uyarınca 50 bin sivil bölgeden Halep ve İdlib'e tahliye edilmişti. Bunun sonucunda nisanda Doğu Guta, Doğu Kalamun ve Şam'ın güneyi militanlardan tamamen kurtarıldı.

BM'YE GÖRE '140 BİN KİŞİ EVSİZ KALDI'

Komisyon'un açıklamasına göre nisan ortasında Doğu Guta'nın hükümetin kontrolüne geçmesi sırasında 140 bin kişi evlerinden oldu.

 

Sputnik Türkiye

Etiketler: BM, Doğu Guta, Suriye, savaş suçu
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