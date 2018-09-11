BM: Dünya barışı zekatla sağlanır

“AÇLIK, YOKSULLUK VE EŞİTSİZLİĞİ KALDIRMAK İÇİN ZEKÂT ÖNEMLİ.”

ÇEVRENİN KORUNMASI VE BARIŞIN TEŞVİKİ

BM Kalkınma Programı (UNDP): “Açlık, yoksulluk ve ekonomik eşitsizliğin ortadan kaldırılması, çevrenin korunması ve barışın teşviki İslam dininin temelindeki hedeflerden ve zekât bunları sağlamanın en iyi araçlarından biri.”

1 TRİLYON DOLARLIK ZEKÂT POTANSİYELİ

“Zekât yardımlarının dünya çapında 200 milyon ile 1 trilyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyor. BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri projelerinde görülen 2,5 trilyon dolarlık fon açığının bir kısmı aynı türden amaçlar için toplanan zekât yardımlarıyla karşılanabilir.” uHABERİ SAYFA 6’DA

MANŞET YAPMIŞTIK

Uzmanların “Terörü doğuran ve besleyen cehalet ve fakirlik zekâtla ortadan kalkar” görüşünü 16 Aralık 2016 tarihli gazetemizde manşetimize taşımıştık.

Yoksulluk terörü doğuruyor: Terör bataklığı zekatla kurutulur

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BM: Zekat barışın anahtarı

Açlığın, yoksulluğun ve ekonomik eşitsizliğin ortadan kaldırılması, çevrenin korunması ile barışın teşvik edilmesinin İslam dininin temelinde olduğunun ifade eden BM, ‘zekÂt’ vurgusunda bulundu.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) internet sitesinde yayımlanan yazıda, zekât yardımlarının BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDH) projelerinde değerlendirilebilmesi için İslam Kalkınma Bankası (İKB) ve yerel zekât toplama kuruluşlarıyla yapılan projeler hakkında bilgiler yer aldı. İslam’da tüm Müslümanların servetlerinin 40’da 1’ini ihtiyaç sahiplerine ve yoksullara dağıtmasının kural olduğunun hatırlatıldığı yazıda, zekât müessesinin SDH hedefleriyle paralel amaçlara hizmet ettiği belirtildi. Açlığın, yoksulluğun ve ekonomik eşitsizliğin ortadan kaldırılması, çevrenin korunması ile barışın teşvik edilmesinin İslam dininin temelinde olduğunun ifade edildiği yazıda, zekâtın bunun en önemli araçlarından biri olduğu vurgulandı.

Endonezya’yı örnek gösterdiler

Zekat yardımlarının dünya çapında 200 milyon ile 1 trilyon dolar arasında olduğunun tahmin edildiğine değinilen yazıda, SDH projelerinde görülen 2,5 trilyon dolarlık fon açığının bir kısmının aynı türden amaçlar için toplanan zekât yardımlarıyla telafi edilebileceğine dikkat çekildi. UNDP, bu konuda Endonezya’nın ulusal zekât toplama kurumu BAZNAS ile gerçekleştirdiği yenilenebilir enerji projelerini örnek gösterdi.

BM uzmanları projenin başında

İki kurum arasındaki iş birliği sayesinde bu yıl Endonezya’nın uzak kırsal bölgelerinde inşa edilen 4 mikro hidro-elektrik santraliyle elektrikten yoksun 4 bin 500 kişiye elektrik sağlandığı belirtildi. Projelerin finansmanı zekat gelirlerinden sağlanırken, teknik boyutu BM uzmanlarınca yürütüldü. Böylesi projelerin zekât kaynaklarının bireylerin ve toplulukların üretken kapasitelerini geliştirilmesini sağlayarak ayni yardımlardan daha müspet bir katkı sağladığına işaret edildi. Zekât kaynaklarının kalkınma projelerine aktarılması için başka ülkelerde yeni projeler yürütülmesi çağrısı yapıldı.

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ

İntizam ve asayişi temin eden köprü zekâttır

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmdan “Ez-zekâtü kantaratü’l-İslâmi” [Zekât İslâmın köprüsüdür] hadis-i şerifi mervîdir. Yani Müslümanların birbirine yardımları, ancak zekât köprüsü üzerinden geçmekle yapılır. Zira yardım vasıtası zekâttır. İnsanların hey’et-i içtimaiyesinde intizam ve asayişi temin eden köprü zekâttır. Âlem-i beşerde hayat-ı içtimaiyenin hayatı, muavenetten doğar. İnsanların terakkiyatına engel olan isyanlardan, ihtilallerden, ihtilâflardan meydana gelen felâketlerin tiryaki, ilâcı muavenettir. Evet, zekâtın vücubu ile ribanın hurmetinde [faizin yasaklanmasında] büyük bir hikmet, yüksek bir maslahat, geniş bir rahmet vardır. Evet, eğer tarihî bir nazarla sahife-i âleme bakacak olursan ve o sahifeyi lekelendiren beşerin mesavisine, hatalarına dikkat edersen, hey’et-i içtimaiyede görünen ihtilâller, fesadlar ve bütün ahlâk-ı rezilenin iki kelimeden doğduğunu görürsün:

• Birisi: “Ben tok olayım da, başkası açlığından ölürse ölsün, bana ne.”

• İkincisi: “Sen zahmetler içinde boğul ki, ben nimetler ve lezzetler içinde rahat edeyim.”

Âlem-i insaniyeti zelzelelere maruz bırakmakla yıkılmaya yaklaştıran birinci kelimeyi sildiren, ancak zekâttır. Nev-i beşeri umumî felâketlere sürükleyen ve Bolşevikliğe sevk edip terakkiyatı, asayişi mahveden ikinci kelimeyi kökünden kesip atan, hurmet-i ribadır.

(B. S. Nursî, İşârâtü’l-İ’caz, s. 63)