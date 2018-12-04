BM: Dünyada 132 milyon kişi yardıma muhtaç

BM, savaşlar ve felaketler nedeniyle dünyada 132 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğunu tahmin ediyor. Ancak, 2018’de bu yardımın yapılabilmesi için gereken paranın sadece yüzde 56’sı sağlanabildi.

Birleşmiş Milletler (BM), gelecek yıl dünyada 130 milyondan fazla kişinin yardıma muhtaç olacağını tahmin ediyor. BM Acil Yardım Koordinatörü Mark Lowcock’un Salı günü Cenevre'de açıkladığı raporda, dünyada her 70 insandan birinin savaş, çevre felaketi veya doğan afetler yüzünden kriz ile karşı karşıya kaldığı belirtildi.

2018 yılında dünyada insani yardıma ihtiyacı olan insanların sayısının yaklaşık 135 milyon olmasını bekleyen BM, 2019'da bu sayının 132 milyon olacağını tahmin ediyor.

BM Acil Yardım Koordinatörü Lowcock, özellikle silahlı çatışmaların yaşandığı Güney Sudan, Yemen, Suriye ve Afganistan gibi bölgelerde insanların açlık ve yoklukla karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Lowcock, birçok bölgede savaşın ve çatışmaların yıllarca sürdüğünü ve bu nedenle de mağdurların yaşadığı sıkıntıların süresinin uzadığını dile getirdi.

Lowcock, BM ve bağlı kuruluşların yardıma muhtaç 132 milyon kişinden en zayıf durumda bulunan yaklaşık 94 milyonunun barınma, beslenme, tıbbı yardım, temel eğitim ve şiddete karşı korunma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabildiğini, ellerindeki bütçenin daha fazlasına imkan vermediğini ifade etti.

Lowcock, geriye kalan 38 milyon kişinin ise hükümetlerin ve diğer yardım kuruluşlarının desteği ile ihyaçlarının karşılandığı belirtti.

Yardım için 25 milyar dolar gerekiyor

BM, 2019 yılında yardıma muhtaç olanların ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için yaklaşık 25 milyar dolara ihtiyaç olduğunu tahmin ediyor. Sadece Suriye'ye insani yardım için 3 milyar dolara ihtiyaç olduğu belirtiliyor.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) verilerine göre, 2018 yılında 24 milyar 900 milyon dolar bağış çağrısında bulunan BM, Kasım ayının ortasına kadar bu paranın sadece 13 milyar 900 milyonunu sağlayabildi. Bu paranın aralarında Yemen, Suriye, Nijerya, Güney Sudan ve Afganistan'ın bulunduğu 41 ülkede yardıma muhtaç kişiler için harcandığı ifade edildi.

OCHA'nın verilerine göre dünyada yoksul insanların sayısı son yıllarda düştü. Buna göre, 2008 yılında yoksul insanların sayısının 1 milyar 200 milyon olduğu tahmin ediliyordu, ancak 2015 yılında bu sayı yaklaşık 750 bin olarak kaydedildi.

Ancak OCHA, günümüzde şiddet ve çatışmaların yol açtığı krizlerin daha yaygın olduğunu ve daha uzun sürdüğüne dikkat çekti. Geçen yılın sonunda dünyada şiddet, savaş ve takibattan kaçanların sayısının 68,5 milyon olduğu tahmin ediliyor. Bu sayının hiç bu kadar yüksek olmadığı ve 2014 yılındaki sayıdan da 10 milyon fazla olduğuna dikkat çekildi.