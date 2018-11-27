"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

BM Filistin Özel Raportörü Lynk: İsrail Batı Şeria'da hızla ilhaka doğru gidiyor

27 Kasım 2018, Salı 15:06
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, İsrail'in Batı Şeria'da varlığının, işgalden ilhak etmeye vardığına dikkati çekerek, "İsrail Batı Şeria'da hızla ilhaka doğru gidiyor." dedi.

El Cezire'nin internet sitesinde yer alan habere göre Lynk, İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim birimlerinin son zamanlardaki artışını değerlendirdi.

Batı Şeria'da ilhakın çok yakın olduğunu belirten Lynk, "İsrail, özellikle son 20 aydır ilhak sürecini hızlandırıyor. Doğrusunu söylemek gerekirse, işgalin ilhaktan ayırt edilemeyeceği bir noktaya geldik." değerlendirmesinde bulundu.

"İlhak ettiğini açıklamaya gerek duymuyor"

İsrail'in, BM'nin 40 Güvenlik Kurulu ve 100 Genel Kurul kararına rağmen yasa dışı yerleşim birimlerini inşa etmeye devam ettiğini ifade eden Lynk, BM Güvenlik Konseyi'nin "BM üyesi İsrail'in uluslararası hukukun yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlaması" gerektiğini dile getirdi.

Lynk, "İsrail, yerleşim birimlerinin kalıcılığını ve bölgede egemenliğini tamamen sağlayana kadar Batı Şeria'yı ilhak ettiğini açıklamaya gerek duymuyor. Yalnızca bu bile olayın uluslararası hukuka aykırı olması için yeterli." değerlendirmesinde bulundu.

El Halil'de inşa edilen yeni yerleşim birimlerini değerlendiren Lynk, bu yerleşim birimlerinin inşası İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te kalma niyeti taşıdığının bir göstergesi olduğunun altını çizdi.

Haberde, 1967 Savaşı'nın ardından İsrail'in işgal ettiği Batı Şeria ve Gazze bölgelerinin 50 yıldır işgal edildiği anımsatılarak, "çözümün ufukta gözükmediği" vurgulandı.

İsrail güvenlik kabinesinin, geçen yıl aldığı Batı Şeria'da yeni yerleşim birimlerinin inşası kararının ardından, 2016'da 42 olan yeni yerleşim birimi sayısı 2017'de 3,154'e, 2018'de de 3,167'ye çıktı.

Raportör Lynk, BM Genel Kuruluna geçen ay sunduğu raporda İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim birimlerini artırarak ilhak sürecini 2017 itibarıyla başlattığı konusunda uyarmıştı.

İsrail'in imzaladığı, fakat henüz yasal olarak onaylamadığı 4'üncü Cenevre Sözleşmesi'yle devletlerin işgal ettiği topraklara vatandaşlarını göndermesi yasaklanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçen sene işgalin 50'nci yıl dönümüne ilişkin "Biz burada daima kalacağız. Köklerimizi derinleştirerek güçlenecek ve yerleşeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

AA

Etiketler: BM, Filistin, Batı Şeria
Okunma Sayısı: 177
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Almanya'dan Rusya'ya gemi ve askerleri serbest bırakma çağrısı

    CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Soğan üreticilerinin gözü aydın, siz de terörist oldunuz

    BM Filistin Özel Raportörü Lynk: İsrail Batı Şeria'da hızla ilhaka doğru gidiyor

    Üsküdar Üniversitesi Rektörü Tarhan: Buyurgan değil demokratik anne olun

    AKP'nin Ankara ve İzmir adayları belli oldu

    Akşener'den 'zillet ittikakı' cevabı: 17 milyon vatan evladına bir anlamda 'aşağılık' diyorlar

    Edirne Millet Kıraathanesi'nin sevimli misafiri "Müdür"

    'Akaryakıtta fırsatçılık yapanlar deşifre edilmeli'

    YTB gelecek yıl 'Prof. Dr. Fuat Sezgin Bursu' verecek

    Fransa'da akaryakıt zammı protestolarının bilançosu ağır oldu

    Sanayi Bakanı Varank: KOBİGEL ile 2545 işletmeye kaynak sağlanacak

    AFAD Başkanı Güllüoğlu: Kurumlar ve bireyler afete hazırlıklı olmalı

    Hollanda'da bazı belediyeler hükümetin 'burka yasağını' uygulamıyor

    'Türkiye ve AB birbirlerine daha fazla ihtiyaç duyuyor'

    'ABD yaptırımları İran'ın kazanımlarını sıfıra yaklaştırdı'

    Sancaktepe şehitleri memleketlerine uğurlandı

    Putin: Ukrayna'nın sıkıyönetim kararından endişe duyuyoruz

    Kars'ta öğrenci servisi devrildi: 13 yaralı

    Garantör devletler yarın 11.kez Astana'da toplanacak

    Piyango sömürüsü artık bitsin

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Piyango sömürüsü artık bitsin
    Atilla YILMAZ

    Said Nursî’yi korkutan neydi?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ankara oyalamasın, Brüksel bırakmasın
    Genel

    Adalet Bakanlığı'na bir çağrı daha
    Ahmet BATTAL

    Neden ümitlisiniz?
    Genel

    Çözülmezse çözen gelir
    Süleyman KÖSMENE

    Kâfir ahirette Rabbin bilir mi?
    Ali FERŞADOĞLU

    “Allah bize şah damarımızdan yakındır” ne demektir?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    ABD’nin “gözlem noktaları” kumpası

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.