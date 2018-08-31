BM: Gazze'deki insani durum daha da kötüye gidiyor

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de devam eden enerji krizinin bölgedeki insani durumu daha da kötüye götürdüğünü açıkladı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, BM İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick'in BM Destekli Acil Yakıt Programına destek veren ülkeleri bilgilendirdiğini ifade etti. Gazze'deki kritik sağlık merkezlerinde, su ve hijyen tesislerindeki acil durum jenaratörlerinin çalışması için gerekli yakıtın sağlanmasını amaçlayan programın fonlarının tükenme noktasına geldiğini belirten Dujarric, "Eğer acilen yeni bir fon bulunmazsa hastaneler, klinikler, su ve hijyen tesislerine verilen hizmette felaket bir kesinti yaşayacağız." uyarısında bulundu. AA

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