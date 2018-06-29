BM Genel Sekreteri Guterres Arakan'ı ziyaret edecek

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, 2 Temmuz'da Cox’s Bazar'daki Arakanlı mültecileri ziyaret edeceği bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Antonio Guterres'in 1-2 Temmuz'da Bangladeş'e bir ziyaret gerçekleştireceğini söyledi.

Dujarric, ziyaretle, geçen yıl Myanmar ordusunun şiddetinden kaçan Arakanlı Müslümanlara kapılarını açarak en fazla mülteciyi kabul eden Bangladeş'in cömertliğine ve uluslararası toplumun neler yapması gerektiğine dikkat çekilmesinin amaçlandığını belirtti. Dujarric, Arakanlı mültecilerin durumuna kapsamlı bir çözüm bulunması yönünde Bangladeş hükümeti ile görüşmeler yapılacağını ifade etti.

Guterres'in 2 Temmuz'da Cox’s Bazar'daki mülteci kamplarına giderek Arakanlı Müslümanları ziyaret edeceğini ve Genel Sekreter'e Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim ve BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'nin de eşlik edeceğini aktaran Dujarric, Arakanlıların güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde evlerine dönmelerinin de değerlendirileceğini sözlerine ekledi.

700 bin Arakanlı evlerinden uzakta

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalarak Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Uluslararası medya ve kuruluşların Arakan eyaletine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanların geri dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmedi.

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar ve insan hakları örgütleri, gerekli güvenli ortam sağlanmadan bu kişilerin Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.