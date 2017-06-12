BM Genel Sekreteri Guterres'ten UNRWA'ya destek

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun feshedilmesini istediği Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) destek verdi.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, son dönemde UNRWA ve faaliyetlerine yönelik eleştirilerden kaygı duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "BM Genel Sekreteri Guterres, UNRWA'yı destekliyor ve kuruluşun Ortadoğu'daki milyonlarca Filistinli mültecinin haklarının savunulması ve onlara temel hizmetlerin ulaştırılmasındaki rolüne hayranlık duyuyor." ifadeleri kullanıldı.

UNRWA'nın BM Genel Kurulu tarafından yetkilendirildiği ve bölgede barış ve güvenliğe katkısından dolayı takdir edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"UNRWA, tehlikeli bir bölgenin ön cephesinde görev yapıyor, milyonlarca mülteci çocuğa eğitim sağlayarak onlara insan hakları ve tolerans öğretiyor. UNRWA'nın verdiği eğitim ve yardım çalışmaları bölgenin istikrarına kritik katkı sağlıyor.

BM Genel Sekreteri, tüm BM üyelerine, görevini tarafsız ve etkili bir şekilde yapabilmesi için UNRWA'ya desteği sürdürme çağrısı yapıyor. Bu desteğin, soruna adil ve kalıcı bir çözüm bulunana kadar sürdürülmesini istiyor."

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün yaptığı açıklamada, UNRWA’nın İsrail’e karşı kışkırtıcılık yaptığını ve bu kuruluşun feshedilmesi gerektiğini savunmuştu.