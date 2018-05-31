BM Güvenlik Konseyi, ABD'nin talebi üzerine İsrail için toplandı

BM Güvenlik Konseyi, ABD'nin talebi üzerine, Gazze'den İsrail'e havan saldırıları olduğu gerekçesiyle toplandı.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Filistin halkı için uluslararası koruma taleplerine ilişkin, "Gazze halkının dışardan korunmaya ihtiyacı yok, Gazze halkının Hamas'tan korunması gerek. Hamas'ın eylemleri, Gazze halkını tehlikeye atıyor." dedi.

BM Güvenlik Konseyi, ABD'nin talebi üzerine, Gazze'den İsrail'e havan saldırıları olduğu gerekçesiyle toplandı.

Hamas'ın İsrail'e 70 roket saldırısı düzenlemesi üzerine Hamas'ın "tehlikeli ve yıkıcı faaliyetlerini" görüşmek üzere konseyden toplantı talep ettiklerini belirten Haley, "Hamas'ın amacının İsrail'i yok etmek olduğunu" ve BM Güvenlik Konseyi'nin, Hamas'ın çirkin terör saldırısını kınaması gerektiğini söyledi.

Hamas'ın tek taraflı ateşkes ilan ettiğini söyleyen Haley, "Bu ateşkese uymalarını ve daha fazla roket saldırısı olmamasını umut ediyoruz." ifadesini kullandı.

ABD'den Hamas'a suçlama

Filistin halkı için uluslararası koruma taleplerine ilişkin de değerlendirmede bulunan Haley, "Gazze halkının dışardan korunmaya ihtiyacı yok, Gazze halkının Hamas'tan korunması gerek. Hamas'ın eylemleri, Gazze halkını tehlikeye atıyor." dedi.

Haley, "Filistin halkı daha iyi bir hayatı hak ediyor ve bu da ancak Hamas'ın terör eylemlerine karşı çıktığımız ve Filistin yöneticilerini daha sorumlu olmaya teşvik ettiğimiz sürece olur" diye konuştu.

Nikki Haley, bütün taraflara, hem İsrail hem Filistin'i müzakere masasına getirmeye teşvik etmeleri çağrısında bulundu.

Rusya'dan iki devletli çözüme destek

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise gerginliğin daha fazla artmaması için her iki tarafa da maksimum itidal göstermesi çağrısı yaptı.

Rusya'nın, iki devletli çözüm temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasını desteklediğini söyleyen Nebenzia, "Uluslararası toplumun Filistin'i terk etme hakkı yok." dedi.

Mansour Al-Otaibi: "İsrail'in sistematik işgaline sessiz kalınması kabul edilemez"

BM Güvenlik Konseyi'ne Filistin için uluslararası koruma talep eden tasarı sunan konseyin geçici üyelerinden Kuveyt'in BM Daimi Temsilcisi Mansour Al-Otaibi ise uluslararası toplumun, İsrail'in "sistematik Filistin işgaline" ve Gazze ablukasına sessiz kalmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

BM'den "savaşın eşiğindeyiz" uyarısı

BM Güvenlik Konseyi'ni video konferans yoluyla bilgilendiren BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov da, "İsrail ve Filistin arasında son günlerde artan gerginlik, 2014 yılından bu yana yaşanan en ciddi tırmanış ve her gün savaşın eşiğine ne kadar yakın olduğumuza dair bir uyarı." dedi.

İsrail'den BMGK'ya "Hamas'ı terör listesine al" çağrısı

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Dannon ise toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'ne, Hamas'ın İsrail'e yönelik havan saldırısının kınanması ve Hamas'ın terör listesine eklenmesi çağrısında bulundu.

Filistin'den uluslararası koruma talebi

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur da, BM Güvenlik Konseyi'nden, İsrail işgali karşısında savunmasız Filistin halkı için koruma talep etti.