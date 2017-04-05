BM Güvenlik Konseyi 'İdlib' için olağanüstü toplanıyor!

Suriye’nin İdlib kentinde gerçekleştirilen kimyasal saldırıyı kimin yaptığı konusunda belirsizlik sürerken, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi saldırıyı görüşmek üzere bugün toplantıya çağırıldı.

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